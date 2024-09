Los ingleses lo tienen claro: ésta es la mejor cerveza española que han probado

El periódico inglés The Telegraph no ha dudado en analizar las cervezas españolas para determinar cuál es la mejor de nuestro país. Un elemento que se ha convertido en una auténtica realidad que nos afecta de lleno. Los ingleses no son los únicos amantes de esta delicia que se ha convertido en una bebida que desde hace miles de años acompaña a la humanidad. Estamos ante un artículo que puede hacer caer varios mitos o darnos un antes y un después ante algunas marcas que quizás no hemos probado.

Darse un capricho a uno mismo puede consistir en probar alguna de esas cervezas que están en el orden del día. Las podemos tener en casi cualquier bar o en el supermercado en busca de una serie de elementos que pueden ser los que marquen una diferencia importante. Con una serie de detalles que han acabado siendo los que nos acompañen en estos momentos y que realmente pueden acabar marcando nuestros gustos o comparar las opiniones de estos críticos gastronómicos, que quizás hasta ahora no habíamos tenido en mente. Es hora de apostar por esta cerveza que los ingleses aman.

Lo tienen claro los ingleses

Parece que los ingleses tienen claro que el mejor destino turístico del mundo siempre acabará siendo nuestro país. Un lugar en el que podremos descubrir un sitio especial en el que perderse, combinando paisaje, historia y tradición de la mano de una gastronomía que es la envidia del mundo.

Una buena paella requiere de un vino blanco nacional bien fresquito, pero ese pincho de tortillas de patatas, que será toda una experiencia religiosa, se merece una buena cerveza. Los ingleses se quedan en shock al descubrir nuestros platos típicos, sencillos y deliciosos, pero son también los que se deleitan con las bebidas que los acompañan.

La cerveza española nada tiene que envidiar a una inglesa que lleva mucho tiempo estando entre las más deseadas del mundo. Si bien, tienen la fama de servirla en esos pubs típicos, en nuestro caso, se han convertido en una parte más de nuestra gastronomía que debemos tener en cuenta.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo afortunados que somos de poder disponer de unas cervezas que han acabado siendo las mejores de su categoría. Estas marcas españolas han acabado siendo las que se llevan el premio a una de las mejores desde el paladar de los ingleses.

La mejor cerveza española que han probado es esta

Este medio inglés no ha dudado en analizar las principales marcas de cerveza españolas para elegir la que estará considerada la mejor del país por sus paladares. Debemos tener en cuenta que, en la elección de este tipo de bebidas, hay algunos datos que quizás no debemos tener en cuenta o acabarán siendo los que marquen la diferencia.

The Sun es el otro medio que también ha dado su opinión en esta batalla por la mejor cerveza que acabará ganando la misma marca. Según estos expertos en cerveza: «Tan pronto como probé mi primer sorbo de Estrella Galicia, todos los recuerdos de sol, mar y arena de mis vacaciones en España volvieron a mi mente. Es una cerveza muy refrescante que tiene un gran equilibrio entre los sabores a pan de la malta y el lúpulo con las notas cítricas.Y no es de extrañar que se trate de una auténtica cerveza española, elaborada por Hijos de Rivera, una cervecería familiar independiente de cuarta generación fundada en 1906 en A Coruña, Galicia, donde todavía opera en la actualidad. Además, es la única cervecera española que posee su propio lúpulo y todo eso parece notarse en el sabor. Es una cerveza muy fácil de beber, definitivamente puedo verme bebiendo unas cuantas de estas».

Esta marca es la que se lleva el primer premio, aunque con algunos elementos que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado.

Otra de las que se lleva buena puntuación es: «RECIENTEMENTE visité Sevilla donde no podías moverte por los bares que anunciaban y servían Cruzcampo como su cerveza principal, gracias a haber sido fundada allí en 1904. A pesar de que las cervezas que se venden aquí se elaboran en el Reino Unido, en cuanto probé el primer sorbo me sentí como si estuviera de nuevo en Sevilla, bebiendo en un impresionante bar en la azotea y contemplando las calles adoquinadas. Es mucho más afrutada que la mayoría de las cervezas británicas, lo que la hace deliciosa, pero aún así se pueden sentir el lúpulo y la malta muy claramente. Es una cerveza agradable y refrescante, justo lo que quieres en un cálido día de verano. Lo único que falta son las tapas. Obteniendo más puntuación que la clásica Estella Damm que parece que no gusta tanto.