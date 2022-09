Todas las mujeres son conscientes y saben lo mal que lo pasan cuando pasan su «momento del mes». Sin embargo, lo que muchas mujeres no saben es que los hombres también pueden experimentar cambios hormonales. Aunque los hombres no sangrarán ni experimentarán los mismos síntomas que las mujeres, estos cambios hormonales pueden tener algunos efectos secundarios bastante notables, especialmente en el estado de ánimo y la irritabilidad comparables a los de la menstruación femenina. Descubramos entonces ahora, de qué modo los hombres tienen la regla aunque no sangren.

¿Los hombres tienen la regla aunque no sangren?

Sin duda, la pregunta del título de este artículo habrá sorprendido a más de uno, y lo mismo sucederá con más de una. Sin embargo, es cierto, o parece muy real que los hombres también tienen la regla y la ciencia explica el motivo, aunque todavía faltan estudios al respecto.

Toda la vida han sido las mujeres las que han capitalizado sufrimiento, bromas, modas y publicidad en torno a la regla, o sea, el periodo mensual y el cambio hormonal, pero más de un hombre debería tener cuidado con lo que dice o comenta, ya que existen investigaciones que explican la aparición del Síndrome del Hombre Irritable o la conocida como regla masculina.

La investigación que lo confirma

Los hombres también tienen la regla, a pesar de no sangrar, a tenor de algunas encuestas e investigaciones científicas. De hecho, cuando se pregunta al género masculino, en torno al 26% afirman reconocer que pasan un ‘periodo’, mientras que más del 50% confirman que tienen una fase mensual en la que se encuentran más irritables. Un 51% dice sentirse muy cansado, y un 43% conviene en que se siente más triste o tiene mayor tendencia a ello, e incluso el 47% habla de buscar más antojos, como comer chocolate o helado.

Curiosamente, también las parejas dicen notar en sus congéneres masculinos esos días tan peculiares. De hecho, hasta el 48% de mujeres cree reconocer esos momentos, y un 18% confirma que el hombre lo lleva peor que la chica, pese a la ayuda femenina por superarlo.

Estos datos han sido recopilados por el medio Vouchercloud entre más de 2000 hombres y mujeres de nacionalidad británica de más de 18 años. Dicho esto, hay que afirmar que estos porcentajes vienen a confirmar el proceso hormonal que el doctor Jed Diamond ha explicado en su libro El Síndrome del Hombre Irritable.

Según el doctor Diamond, este síndrome aparece entre los hombres a partir de los 40 años, cuando sufren ciclos hormonales que afectan sobremanera a sus niveles de rabia, impulsos sexuales, energía e irritabilidad.

Este médico afirma que el hombre, a medida que se reduce su nivel de testosterona, se vuelve más violento, en contra de lo que se ha creído habitualmente. De hecho, la deficiencia de esta hormona provoca depresión e irritabilidad.

Sea como fuere, aunque se lleva tiempo hablando de este periodo masculino, a día de hoy no está totalmente demostrado, aunque más de una investigación apunta en la dirección de que podría ser cierto que exista.

Síntomas del Síndrome del Hombre Irritable

Por otro lado se han identificado algunos síntomas en este síndrome que será bueno que conozcáis y de este modo comparar para ver si se parecen o no, a los de la mujer.

Los niveles de testosterona de los hombres tienden a subir en el otoño y caer en la primavera . Durante marzo, abril y mayo, los hombres en general tienden a tener niveles más bajos de T, lo que puede afectar su ánimo y provocar más arrebatos, inestabilidad emocional, irritabilidad y fluctuaciones en el estado de ánimo.

. Durante marzo, abril y mayo, los hombres en general tienden a tener niveles más bajos de T, lo que puede afectar su ánimo y provocar más arrebatos, inestabilidad emocional, irritabilidad y fluctuaciones en el estado de ánimo. Los hombres experimentan síntomas similares a los de las mujeres cuando pasan por desequilibrios hormonales. Muchos de ellos son similares al ciclo menstrual femenino, incluyendo cansancio, calambres, aumento de la sensibilidad y antojos .

. Los hombres tienen ciclos hormonales. Si bien es posible que no sean el mismo tipo de ciclos “mensuales” que tienen las mujeres, los hombres tienen ciclos hormonales. Por lo general, los niveles de testosterona son más altos por la mañana y más bajos por la noche.

Si bien es posible que no sean el mismo tipo de ciclos “mensuales” que tienen las mujeres, los hombres tienen ciclos hormonales. Por lo general, los niveles de testosterona son más altos por la mañana y más bajos por la noche. Los cambios en el estilo de vida pueden ayudar con los efectos secundarios del síndrome del hombre irritable. Además de controlar los síntomas a medida que aparecen, es importante encontrar formas de aliviar el estrés para los hombres que están lidiando con estos cambios hormonales. Esto incluye ejercicio, comer una dieta saludable y evitar el alcohol y el tabaco , todo lo cual puede ayudar a mantener a raya los síntomas.

del síndrome del hombre irritable. Además de controlar los síntomas a medida que aparecen, es importante encontrar formas de aliviar el estrés para los hombres que están lidiando con estos cambios hormonales. Esto incluye , todo lo cual puede ayudar a mantener a raya los síntomas. Puede haber tratamientos. Mientras que algunos hombres experimentarán cambios hormonales rápidos, hay otros que experimentan estos síntomas porque tienen niveles decrecientes de testosterona en el cuerpo. Estos niveles tienden a disminuir con la edad y pueden afectar gravemente el comportamiento, el estado de ánimo y el impulso sexual. Si tiene niveles bajos de testosterona, puede recibir tratamientos hormonales a través de cremas, parches, píldoras e inyecciones que pueden ayudar a reequilibrar sus niveles.

Se necesita sin embargo más investigación sobre esta «regla» masculina. Desafortunadamente, según muchos expertos en el campo. La gente no está estudiando ni tomando el “período masculino” tan en serio como debería, y se necesita más investigación sobre el tema.