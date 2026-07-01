Henry David Thoreau, filósofo estadounidense: “No es suficiente con estar ocupado, también lo están las hormigas. La cuestión es: ¿En qué estamos ocupados?”

Henry David Thoreau (Concord, 12 de julio de 1817-Concord, 6 de mayo de 1862) fue uno de los padres de la literatura de Estados Unidos. Este escritor, filósofo y poeta de Massachusetts publicó en su día dos de los textos más importantes de la historia del país: ‘Walden’ y ‘Desobediencia civil’. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la vida y obra y las mejores frases de Henry David Thoreau.

Henry David Thoreau es uno de los escritores y filósofos más importantes de la historia de Estados Unidos y está considerado como uno de los padres de la literatura del país. Nacido en Nueva Inglaterra en el seno de una familia humilde, cursó sus estudios en el Harvard College entre 1833 y 1837, antes de que este centro se convirtiera en uno de los más prestigiosos del mundo. Más tarde, abrió junto a su hermano una escuela de gramática en Concord y, tras cerrar la academia tras la muerte de su hermano, entró dentro del círculo de los escritores y pensadores locales.

A partir de ahí comenzó a publicar sus ensayos en el periódico The Dial y a partir de ahí fue haciéndose un nombre hasta convertirse en uno de los ensayistas más famosos de la historia del país. ‘Aulus Persius Flaccus’ fue el primer ensayo publicado en 1840, al que se sucederían muchos de prestigio como:

El Servicio (1840)

Una caminata a Wachusett (1842)

Paraíso (a ser) recuperado (1843)

Heraldo de Libertad (1844)

Thomas Carlyle y su obra (1847)

Una semana en los ríos Concord y Merrimac (1849)

La desobediencia civil (Civil disobedience, 1849)

Una excursión a Canadá (1853)

Walden (1854)

Apología del capitán John Brown (1859)

Caminar (1861)

Una vida sin principios (1863)

Excursiones (1863)

Summer (1884)

Winter (1889)

‘La desobediencia civil’, que fue escrito en 1849 y que influyó en figuras como Mahatma Gandhi, es una de las obras maestras de Henry David Thoreau, que también saltó a la fama tras publicar Walden: la vida en los bosques, que fue publicado en 19854 después de vivir 2 años, 2 meses y 2 días en una cabaña en el bosque cerca del lago Walden, en Massachusetts. Este está considerado como uno de los textos de no ficción más famosos escritos por un estadounidense.

Las mejores frases de Henry David Thoreau

«No es suficiente con estar ocupado; también lo están las hormigas. La cuestión es: «¿En qué estamos ocupados?». Esta es la reflexión viral de Henry David Thoreau que forma parte de una vida y obra en la que ha dejado un legado de frases. Las mejores son las siguientes: