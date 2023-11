WhatsApp es la manera de comunicarnos más fácilmente, ahora vamos a poder mandar mensajes anónimos siguiendo unos sencillos pasos. Nuestro WhatsApp se ha convertido en una herramienta fundamental para poder mandar mensajes y comunicarnos con los demás. Son él sería casi imposible poder mantener las conversaciones fluidas con grupos o con familiares que mantenemos hoy en día. Por lo que hay algunos pasos que son indispensables, tener esta aplicación, pero también, saber sacarle el máximo partido posible. Podrás hasta mandar mensajes anónimos de forma fácil siempre que sea necesario.

Aprovecha al máximo esta aplicación

A la hora de aprovechar al máximo esta aplicación es importante saber todo lo que podemos hacer con WhatsApp. En el momento en que nos registramos debemos poner nuestro número de teléfono y alguna foto o mansaje que nos identifique. De esta manera será más fácil comunicarnos con las personas que tenemos entre nuestros contactos.

De esta manera lograremos hacer posible esas conversaciones con las personas de nuestro entorno o nuevos contactos que no cuestan nada. A través de un mensaje o un archivo de audio, lograremos especialmente una serie de elementos que son fundamentales. Abrirnos a esas personas sin trampa ni cartón, aunque cuidado, podemos tener la necesidad de comunicarnos de forma anónima.

Ya sea para mantener nuestra identidad a salvo o simplemente para no dar más información de la que queremos. Ante la duda si se puede enviar mensajes de forma anónima la respuesta es que sí, pero cuidado, hay un elemento a tener en cuenta. Así como hay llamadas con número oculto, no sale ningún número o uno muy largo, aquí debe aparecer un número, así que no será del todo anónimo, aunque será un número diferente al que tienes. Partiendo de esta base, así es cómo vas a poder mandar mensajes anónimos por WhatsApp.

Pasos para mandar mensajes anónimos por WhatsApp

Lo primero que debes hacer es dejar a un lado el teléfono, el mensaje lo vas a mandar desde el ordenador o cualquier otro dispositivo que te permita acceder a Internet y a tu WhatsApp.

Debes entrar en una página: La url que te interesa es: https://api.whatsapp.com/send?phone=PPNNNNNNNNN

Teniendo en cuenta que, en la parte final, debes poner el número de teléfono al que quieres mandar el mensaje oculto. Para que esa persona pueda recibir el mensaje que tu le vas a enviar, pero sin tener tu número de teléfono. Es una forma de comunicarse de forma anónima que quizás en algún momento te interese poner en práctica. Te pedirá entonces la aplicación, que abras la versión web del WhatsApp.

Para mandar un mensaje con un número virtual, podemos servirnos de aplicaciones como Hushed. Que pueden darnos ese número diferente al nuestro que nos ayudará a poder comunicarnos sin revelar datos. Son aplicaciones de coste, pero podemos probar la versión gratuita antes, de esta manera veremos cómo funciona y si nos interesa para poder usarla en el día a día pagando por ella. El pago son 3,99 euros al mes con lo cual, si queremos enviar mensajes desde el anonimato de un número virtual, podemos hacerlo.