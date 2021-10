Un 2 de octubre de 1869 nace el dirigente más destacado del Movimiento de independencia de la India contra el Raj británico, Mohandas Karamchand Gandhi. Por su labor a la paz le recordamos con las frases más curiosas de Gandhi en el día de su nacimiento. Descubre cuáles son.

Además, Gandhi fue pacifista, político, pensador y abogado hinduista indio. Entre otros, recibió de Rabindranath Tagore el nombre honorífico de Mahatma y en su país se le conoce como Bāpu o padre.

Las citas emblemáticas de Gandhi

Concedamos a nuestros adversarios el honor de reconocer su honradez de intenciones y sus motivos patrióticos, con la misma sinceridad con que nosotros nos ufanamos de los nuestros.

Debemos ordenar el caos. Y no tengo duda de que el mejor y más veloz método es implantar la ley del pueblo en vez de la de la turba.

Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino.

Cuando me desespero, recuerdo que a través de la historia, los caminos de la verdad y del amor siempre han triunfado. Ha habido tiranos, asesinos, y por un tiempo pueden parecer invencibles, pero al final, siempre caen.

Si tuviera que derribadme un balazo -el otro dia quisieron matarme haciendo explotar una bomba- y yo soy capaz de enfrentarme a ello sin estropearlo todo, consagrando mi ultimo suspiro al nombre del Creador, entonces es que no he pretendido en vano ser un hombre de dios.

Puesto que yo soy imperfecto y necesito la tolerancia y la bondad de los demás, también he de tolerar los defectos del mundo hasta que pueda encontrar el secreto que me permita ponerles remedio.

La mayor parte de la gente no comprende nada de la complicada maquinaria de un gobierno. No se dan cuenta de que cada ciudadano, de manera tácita pero cierta, sostiene al gobierno que está en el poder según un proceso de que no tiene el más mínimo conocimiento.

La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la manera en que ellos tratan a sus animales. Yo siento que el progreso espiritual requiere que en algún momento dejemos de matar a nuestras criaturas hermanas para la satisfacción de nuestros deseos corporales.

Si hay violencia en nuestros corazones, es mejor ser violentos que ponernos el manto de la no violencia para encubrir la impotencia. Son las frases más curiosas de Gandhi en el día de su nacimiento.