Las frases más impresionantes de Walt Disney, quien dejó grandes personajes y películas

Todos hemos visto una película o serie de Walt Disney, el artífice del sello Disney que nos ha dejado importantes personajes como Mickey Mouse. Además creó personajes de animación y consiguió un destacado éxito. Aunque la leyenda dice que se mantienen congelado, lo cierto es que el creador murió en 1966. Veamos las frases más impresionantes de Walt Disney.

Sin duda, hablamos de una de las figuras más destacadas de todos los tiempos. Es un visionario que generó la creación de un gran imperio que actualmente se ha modernizado y ha dado una vuelta al mundo de las princesas tal como lo conocíamos de pequeños.

Frases más impresionantes de Walt Disney

Si tienes un sueño en tu corazón y de verdad crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad.

No soy un gran artista, ni siquiera un gran animador; siempre he tenido hombres trabajando para mí cuyas habilidades eran más grandes que la mía. Soy un hombre de ideas.

Estoy interesado en entretener a la gente, en brindar placer, especialmente en la risa, a los demás, en lugar de preocuparme por ‘expresarme’ con oscuras impresiones creativas.

El secreto de la motivación personal se puede resumir en las cuatro ces: curiosidad, confianza, coraje y constancia.

El placer sano, el deporte y la recreación son tan vitales para esta nación como el trabajo productivo y deberían tener una gran participación en el presupuesto nacional.

Nuestras herencias e ideales, nuestros códigos y estándares, las cosas que vivimos y enseñamos a nuestros hijos son preservadas u olvidadas en función de la libertad con la que intercambiemos ideas y sentimientos.

Toda la adversidad que he tenido en mi vida, todos mis problemas y obstáculos, me han fortalecido… Puede que no te des cuenta cuando sucede, pero una patada en los dientes puede ser lo mejor para ti.

Cuando era niño, un libro que leí aconsejaba a los artistas jóvenes que fueran ellos mismos. Eso fue lo que decidí hacer. Yo era un tipo cursi, así que fui a por ello.

Por aquí, de cualquier manera, no miramos hacia atrás por mucho tiempo. Caminamos hacia el futuro, abriendo nuevas puertas y haciendo nuevas cosas, porque somos curiosos… y la curiosidad sigue conduciéndonos por nuevos caminos.

Liderazgo significa que un grupo, grande o pequeño, está dispuesto a confiar la autoridad a una persona que ha demostrado capacidad, sabiduría y competencia.

Para hacer algo realmente extraordinario, comienza por soñarlo, después despiértate tranquilamente y dirígete hacia el final de tu sueño sin dejarte desanimar jamás.