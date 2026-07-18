La reflexión de Tom Hanks (70 años), actor y director: «Cuando alcanzamos nuestra mejor versión, las posibilidades son infinitas»

Las frases inspiradoras de las grandes estrellas de Hollywood suelen trascender la gran pantalla y convertirse en auténticas lecciones de vida. Una de las más comentadas es la atribuida a Tom Hanks: «Cuando alcanzamos nuestra mejor versión, las posibilidades son infinitas», una reflexión sobre el crecimiento personal que invita a creer en el esfuerzo, la superación y la capacidad de abrir nuevas puertas cuando cada uno desarrolla todo su potencial.

El actor estadounidense aseguraba que cuando una persona desarrolla al máximo sus capacidades, valores y potencial, se abre un mundo de oportunidades que antes podían parecer inalcanzables. Eso lleva a conocerse mejor y a aceptar tanto fortalezas como debilidades, aprender y mejorar continuamente, actuar con confianza y superar los miedos y limitaciones que antes frenaban el crecimiento.

La idea de que las «posibilidades son infinitas» es una hipérbole. No significa que se pueda hacer cualquier cosa, sino que cuando uno crece como persona, aumentan significativamente sus opciones. Se pueden afrontar nuevos retos, aprovechar oportunidades y lograr metas que parecían imposibles.

Tom Hanks cumple 70 años

Hoy Tom Hanks cumple 70 años siendo un actor legendario en Hollywood. Ha conseguido dos premios Óscar, uno por su papel en ‘Philadelphia’ (1994) y otro por su interpretación en ‘Forrest Gump’ (1995), siendo el último actor en conseguirlo de forma consecutiva. También fue nominado a esta categoría por ‘Big’ (1989), ‘Salvar al soldado Ryan’ (1999) y ‘Náufrago’ (2001).

Su trayectoria también cuenta con joyas como ‘1, 2, 3… Splash’ (1984), ‘Apolo 13’ (1995), ‘The Wonders’ (1996), ‘La milla verde’ (1999), ‘Camino a la perdición’ (2002), ‘Atrápame si puedes’ (2002), ‘Sully’ (2016) o ‘El puente de los espías’ (2016). Pero según Tom Hanks, su mejor película tiene más de 60 años. «Algunos dicen ‘Casablanca’ o ‘Ciudadano Kane’. Yo digo que ‘Jasón y los Argonautas’ es la mejor película jamás hecha», explicó.

En cuanto a su patrimonio, Tom Hanks tiene una fortuna valorada en 400 millones de dólares, cobrando por película 25 millones de dólares. En cuanto a su compromiso político, Tom Hanks ha demostrado en varias ocasiones su apoyo a los demócratas en Estados Unidos, participando activamente en el respaldo a Barack Obama y a Hillary Clinton.