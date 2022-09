Fecha de caducidad de mi smartphone ¿Dónde puedo encontrarla?

Cada vez que compramos un nuevo smartphone o cualquier otro dispositivo electrónico ya sabemos que tendrá una fecha de caducidad que nos obliga irremediablemente a tirarlo y comprar uno nuevo, también porque muchas veces la batería no es fácilmente reemplazable sino que ya sabemos que los modelos actuales tienen la batería soldada por dentro del propio dispositivo. Esto es todo sobre la fecha de caducidad de mi smartphone y dónde puedo encontrarla.

Fecha de caducidad del smartphone

Muchos ahora están seguros de que esta es una característica intrínseca de la tecnología, pero en realidad es uno de los muchos métodos con los que las empresas que la producen pueden beneficiarse aún más de los consumidores. Una fecha de caducidad en un dispositivo móvil implica que cuando esta está cerca, ya comenzamos a pensar en cambiarnos de móvil o tablet.

Sin embargo, la mayoría de los smartphones o aparatos electrónicos del mercado así como los auriculares bluetooth o los smartwatches, de hecho, tienen un plazo real predefinido que dura como máximo 3 o 4 años. De hecho, muchos de ellos están diseñados para tirarlos , también porque repararlos o actualizarlos suele ser más caro que ir a la tienda a comprar uno nuevo.

Una fecha que es común entonces a todos los dispositivos móviles o que se cargan mediante batería teniendo en cuenta que esta acabará por agotarse del todo y ya no podremos usar el dispositivo en cuestión. Antiguamente la vida útil de nuestro smartphone podía alargarse con sólo cambiar la batería pero hoy en día ya no es posible dado que las baterías no se pueden sacar.

Dónde está la fecha de caducidad del smartphone

Se convierten así en productos «consumibles» que tienen esa fecha de caducidad a la que hacemos mención pero ¿Dónde se encuentra esta exactamente?. Muchas empresas lo revelan en en sus sitios web cuando informan de la cantidad exacta de ciclos de carga que la batería de su dispositivo puede soportar antes de que su capacidad baje al 80% o menos .

No es fácil encontrarlo , hay que pasarse por las webs de los fabricantes y las características de los productos individuales . Muchas más, sin embargo, son las empresas que no publican nada al respecto, haciendo entonces que no seas imposible saber cuántas cargas soporta su móvil.

Muchas asociaciones de consumidores llevan tiempo señalando el problema, pidiendo mayor transparencia por parte de los productores . ¿Seremos capaces de conseguirlo en un día no muy lejano? ¿O las empresas no harán nada hasta que alguna entidad gubernamental decida involucrarse?.