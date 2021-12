El mundo del espectáculo cuenta con algunos gemelos que se han hecho famosos ya sea por cantar, como por ejemplo aquí en España el dúo musical Gemeliers, o por actuar, tal y como es el caso de las actrices de Padres Forzosos, Mary Kate y Ahley Olsen pero ¿sabias que existen famosos que tienen un gemelo que es desconocido para el resto del mundo? Conozcamos algunos de los casos más llamativos de famosos que tienen un hermano o hermana gemelo y descubramos que grado de similitud tienen.

Los famosos que no sabías que tenían un gemelo

Modelos, cantantes, actores, actrices…son muchos los famosos que triunfan en el mundo y aunque son admirados como personajes individuales, lo cierto es que en sus vidas existe alguien muy importante: su gemelo, que en algunos casos ha seguido su camino (aunque con menos suerte) y en otros sencillamente se ha optado por una vida mucho más discreta. Estos son algunos de los famosos de los que no tenías ni idea que tenían un gemelo.

Scarlett Johansson y su hermano Hunter

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Scarlett Johansson (@_scarlett_johansson._)

Aunque la famosa Viuda Negra de Marvel es una actriz admirada en todo el mundo desde hace años, pocos saben que tiene un hermano gemelo llamado Hunter que además, es ¡30 centímetros! más alto que ella. En el pasado Hunter intentó ser actor como su hermana pero no tuvo mucha suerte y se pasó al mundo de la política, trabajando en la campaña de Obama en 2008 y dedicándose ahora a organizar comunidades en Manhattan.

Gisele Bündchen y su hermana Patricia

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @supermodelgisele

Admirada en todo el mundo por su físico, Gisele Bündchen es una de las modelos internacionales más famosas, pero pocos saben que tiene una hermana gemela llamada Patricia que también probó suerte en el mundo del modelaje aunque sin tanta fortuna como Gisele de la que ha acabado siendo su mánager.

Rami Malek y su hermano Sami

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rami fan account (@_ahkmenrami)

El ganador del oscar por Bohemian Rhapsody Rami Malek, tiene un hermano gemelo llamado Sami y que en este caso, sí que parecen casi como dos gotas de agua. Sin embargo a diferencia de su gemelo, Sami es profesor en Los Ángeles.

Ashton Kutcher y su hermano Michael

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paediatric OTs ✏️ and SPs 🗣 (@movingmountainstherapy)

El famoso actor Ashton Kutcher tiene un hermano gemelo llamado Michael quien sufre de parálisis cerebral y se sometió a un transplante de corazón a los 13 años. En muchas entrevistas Kutcher ha explicado cómo le afectó la enfermedad de su hermano y siempre se ha esforzado para estar ahí para él y ayudarle en todo lo que necesita. De hecho, de pequeño, Ashton se enfrentaba a todo aquel que acosaba a su hermano en la escuela. Michael trabaja actualmente en el departamento de ventas de una empresa y da charlas motivacionales a jóvenes que sufren de discapacidad.

Vin Diesel y su hermano Paul

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

Mark Sinclair Vincent nombre real del actor Vin Diesel tiene un hermano gemelo llamado Paul y como él trabaja en el mundo del espectáculo aunque por lo visto, detrás de las cámaras.

Eva Green y su hermana Joy

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tueuse du clan Malkin (@grimalkin_malkin_)

La actriz Eva Green, famosa por películas como 300, Casino Royale o la serie Penny Dreadful, tiene una hermana Joy que nació dos minutos más tarde que ella. A diferencia de Eva, Joy se dedica a la cría de caballos junto a marido en Normandía.

Laverne Cox y su hermano M Lamar

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EvilJenji (@eviljenji)

La actriz Laverne Cox se hizo famosa como Sophia Burset, su personaje en la serie «Orange is the New Black», que como ella es transgénero. En la serie vimos su proceso antes y después de convertirse en mujer y precisamente para las escenas en las que la vemos como un hombre se contó con la presencia de su hermano gemelo M Lamar, aunque este se dedica al mundo de la música.