Un fallo en WhatsApp elimina fotos y vídeos

El fallo se ha producido en algunas versiones beta de Android

Un fallo en WhatsApp que elimina fotos y vídeos suscitó una gran cantidad de comentarios y quejas los últimos días en las redes sociales, especialmente Twitter. Al parecer, el motivo de la desaparición de los archivos que no son de texto se debe a una falla en las versiones 2.19.66. y el 2.19.67 beta para Android.

El problema radica en las versiones beta suelen ser inestables, pero justamente esta versión ha sido desarrollada para probar características y funciones avanzadas.

¿Cuál fue el fallo en WhatsApp?

El fallo que ha surgido en la versión beta ha afectado a gran cantidad de usuarios. La razón de que esta versión sea tan utilizada es que la descarga es muy sencilla y tiene la ventaja de que el usuario recibirá actualizaciones antes de que los demás clientes del servicio.

Pero este fallo, que era de prever, como sucede frecuentemente con las versiones beta, no solamente eliminó las fotos y los vídeos (los archivos multimedia desaparecieron sin más), sino que también afectó el estado de los usuarios, que no se visualizan de forma adecuada.

En este momento, son muchos los usuarios que no pueden ver el contenido previo a la actualización, pero sí reciben y pueden visualizar correctamente lo que les envían ahora.

Lo que no se sabe hasta el momento es si estos archivos podrán ser recuperados, pues la empresa aún no tiene claro si han sido eliminados o solamente no se los puede visualizar. La lógica indica que al estar en la nube, se podrán recuperar.

Pero como también se desconocen las causas de este grave fallo en WhatsApp, la respuesta ante este problema sería sencilla: dejar de utilizar la versión tester y pasarse a la versión que utiliza todo el mundo.

Si te ha sucedido que han desaparecido tus archivos o has tenido problemas con tu estado, lo conveniente es que te des de baja del programa beta. Luego vuelve a descargar la última versión actualizada de WhatsApp disponible para el público en general.

Una vez que tengas la versión estable, haz una copia de seguridad para asegurarte de no volver a perder tus datos y archivos. Para ello, ve a “Copia de seguridad” que se encuentra dentro del menú Ajustes y luego en la opción Chats.

También se espera que WhatsApp lance una nueva actualización pronto, por lo cual convendría utilizar la versión estándar y esperar pacientemente evitando un nuevo fallo en WhatsApp de la versión de prueba.