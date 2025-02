Una experta en orden lo revela: «Este es el lugar oculto de la cocina donde puedes almacenar más cosas»

Hay un lugar casi oculto de la cocina donde puedes almacenar más y más cosas, parece magia, pero es fruto de una mejor organización en una de las partes más destacadas de cualquier casa. Lo que necesitamos es empezar a cuidar esas partes de nuestra casa en la que queremos que todo encaje a la perfección. La realidad nos dice que pasamos mucho más tiempo de lo que parece en la cocina, por lo que tenerla en orden nos ayudará a aclarar gran parte de las ideas.

De esta forma lograremos que todo encaje a las mil maravillas, aunque nos parezca que tenemos mucho y que es casi imposible guardarlo, hay expertas en organización que pueden hacer que la magia llegue. Será entonces el momento de dejar salir una serie de elementos que pueden ser fundamentales. Vamos a poner orden en una cocina en la que debemos empezar a prepararnos para encontrar un hueco que quizás no habíamos visto hasta ahora. Toma nota de dónde está este lugar oculto donde vas a poder almacenar más cosas y que quizás no pensabas que tenías.

Tu cocina puede estar ordenada

Una de las partes de la casa que más debería estar ordenada es la cocina, un sitio en el que todo encajaría mejor si le dedicáramos el tiempo que se merece. Lo que hacemos con normalidad es pasar rápidamente por este lugar. Simplemente, lo utilizamos hasta conseguir lo que queremos.

Cocinar es ese arte que hace que de esta sala salgan los aromas y los platos más deliciosos, aunque no signifique que se haga desde una cocina ordenada. Si no todo lo contrario, después de usar este lugar, el siguiente paso es limpiar y ordenar, algo que no siempre es fácil o que puede dar algunas contradicciones.

Tocará ver qué es lo que podemos hacer para ganar espacio. No será necesario eliminar paredes para ampliarla, podemos aprovechar espacios como el hueco de encima de la nevera o colocar más estanterías. Estando en alto podremos liberar espacio de la encimera, pero cuidado, porque esto no significa que no tengamos que luchar contra una serie de elementos que pueden ser claves.

Los expertos en orden ponen especial atención en esta habitación que puede darnos lo que necesitamos y más. Un lugar en el que cocinar y dónde descubrir los mejores platos posibles en un abrir y cerrar de ojos.

Una experta revela el lugar oculto de la cocina para almacenar más cosas

Antes de emocionarte al descubrir este espacio, es importante contar con lo básico, buscar el rincón de la cocina que tenemos de más, no significa aumentar la lista de trastos que no usamos. Para amplificar cualquier espacio, es importante conocer con lo básico.

Desde el blog Hechoenlavera nos dan los 3 consejos básicos para poder aprovechar al máximo nuestra cocina.

El primer paso: desechar lo que ya no usas. La cocina puede llegar a acumular muchas cosas que no usas, ya sea porque se trate de artículos que has heredado, regalos que te han hecho, aparatos que se han estropeado y están a la espera de que los arregles… El plástico también puede ser demasiado, por ello, empieza por revisar el estado de los utensilios que tengas en la cocina y conserva solo aquello que verdaderamente uses.

Sugerimos que pongas todo a la vista, así sabrás exactamente qué tienes y decidir qué es lo que vale la pena conservar será más sencillo. Este paso también te servirá para hacer una limpieza de los cajones y estantes.

Organizar la despensa. En la despensa lo mejor es ubicar los alimentos por tipos, de forma que puedas encontrar lo que necesitas de forma fácil y rápida. Reserva los lugares más altos para lo que no usas con tanta frecuencia, por ejemplo, los ingredientes especiales para una receta que prepares ocasionalmente.

Verifica si hay algún envase o lata que haya caducado y deséchalo. Puedes utilizar botes de distintos tamaños para guardar los granos, harinas, cereales, pastas, galletas y demás, apilándolos y ahorrando espacio en la despensa. Los botes conservan los alimentos, son fáciles de limpiar y evitan que aquellas cosas que se compran en bolsas se derramen ensuciando la despensa.

Reserva algunas cosas para el comedor. Si no tienes una cocina de gran tamaño, quizás algunas cosas puedas llevarlas al área del comedor, por ejemplo, la vajilla que no sea de uso diario, copas, salseras, juegos de té o manteles individuales, entre otros. De ese modo, tendrás espacio disponible para tener en la cocina solo lo más necesario.

Sobre la encimera, sólo lo indispensable

consejos de organización

Por último, intenta que las ollas, sartenes, cucharas -y, en difinitiva, todos los utensilios que utilices más frecuentemente para cocinar- queden a mano y cerca de los fogones o la vitrocerámica. Sobre la encimera puedes tener tu juego de cuchillos, la tabla de cortar y las especias que utilices habitualmente.