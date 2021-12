Tras haber corrido el riesgo de ser desmembrada y comprada por diversas entidades privadas, la biblioteca de Honresfield, que entre sus tesoros literarios incluye los manuscritos de las hermanas Brontë, Jane Austen y Walter Scott, se ha asegurado gracias a una recolección que ha superado la cuota de 15 millones de libras. Conozcamos cómo has sido el excepcional «rescate» de esta preciosa biblioteca inglesa.

El excepcional «rescate» de una preciosa biblioteca inglesa

La historia (con final feliz) de la biblioteca de Honresfield parece haber salido de una novela contemporánea. Los ingredientes para mantener al lector «pegado» a la última página parecen estar todos ahí, empezando por el protagonista «singular»: una biblioteca de incomparable importancia, única en su género y, precisamente por eso, de interés colectivo. De hecho, es extraordinaria la riqueza de textos y documentos que componen la legendaria biblioteca de Honresfield, que entre sus grandes «tesoros» incluye los manuscritos de las hermanas Brontë , de Jane Austen, Robert Burns y Sir Walter Scott. Sin embargo, a pesar de su reconocida importancia, esta biblioteca corría el riesgo de perder su unidad y ser adquirida por varios propietarios privados. Solo gracias a una intervención salvífica, este peligro no se materializó y la historia terminó con un final inesperado.

La historia de la biblioteca de Honresfield

Establecida, pieza por pieza, por los industriales victorianos William y Alfred Law a principios del siglo XX, la biblioteca se subastó en Sotheby’s este año en tres sesiones separadas. En su «defensa» salió la organización benéfica británica Friends of the National Libraries (FNL), que promovió una recaudación de fondos y acordó con Sotheby’s posponer las fechas programadas originalmente. El llamamiento lanzado por las FNL no pasó desapercibido y en los últimos meses donantes públicos y privados han optado por sumarse al «rescate»: un esfuerzo colectivo, que ha recaudado más de 15 millones de libras que salvan la biblioteca y evitan que finalmente, sea subastada.

El futuro de la biblioteca

Una vez más, la FNL, que ha anunciado la donación de todos los manuscritos y libros impresos a las instituciones nacionales, universitarias y especializadas competentes, trasladará el patrimonio bibliotecario asegurado. El objetivo es garantizar que el mayor número posible de personas pueda disfrutar de todos los tesoros de la literatura inglesa y escocesa que se han guardado. En línea con los nuevos métodos de conservación y para dar respuesta a la ahora ineludible necesidad de accesibilidad, también se han planificado proyectos de digitalización, exposición, educativos y de investigación, que se presentarán en detalle en un futuro próximo.

Finalmente, también se anunció el nuevo nombre de la biblioteca: a partir de ahora pasará a llamarse Biblioteca Blavatnik Honresfield, en agradecimiento al donante Sir Leonard Blavatnik. Él solo dio la mitad de la cantidad de compra requerida, logrando la donación más grande jamás hecha en el Reino Unido por un particular a una colección literaria.