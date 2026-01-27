Estos son los dos tipos de personas que existen en el mundo, según Einstein: descubre a cuál perteneces

«Hay dos tipos de personas: quienes viven como si nada fuera un milagro y quienes viven como si todo lo fuera». Hasta la fecha, no se ha hallado ninguna prueba sólida que atribuya esta cita a Albert Einstein, aunque los historiadores consideran que fue él quien la pronunció. La idea es sencilla, pero obliga en cierta manera a salir de la zona de confort y enfrentarse a un mundo donde todo está explicado, descrito y medido. A lo largo de la historia, los misterios han sido sustituidos por modelos con un razonamiento lógico.

Desde hace siglos conocemos por qué brillan las estrellas o el origen del Universo. En este contexto, parece que no hay espacio para los milagros. Pero Albert Einstein nos invita a ir un paso más allá y comprobar que todavía hay muchas cosas que no encajan del todo. «La emoción más hermosa que podemos experimentar es lo misterioso», escribió. En sus escritos aparece una idea bien documentada y que podemos seguir aplicando a día de hoy: el misterio como motor del conocimiento. Debemos dejar de ver el mundo como un escenario pasivo y tomar acción, ya que «vivir como si nada fuera un milagro puede entenderse como vivir anestesiados por la explicación».

¿Qué tipo de persona eres según Albert Einstein?

En una época como la actual, todo tiene nombre y todo parece que ya tiene explicación. Desde hace años, vivimos «saturados» de tecnología y permanecemos conectados las 24 horas del día. Esta dependencia tecnológica deja muy poco espacio para imaginar dimensiones adicionales o tiempos anteriores al tiempo. Sin embargo, Albert Einstein nos anima a «vivir como si todo fuera un milagro» utilizando la curiosidad como motor no para poner punto y final a los misterios del cosmos, sino para seguir ampliando nuestro conocimiento.

Esta postura no implica renunciar a la razón, sino reconocer que el hecho de que el universo sea comprensible, ya es extraordinario. La historia de la ciencia está llena de ejemplos que refuerzan esta idea. Cuando se descubrió la estructura del ADN, no se resolvió el misterio de la vida, sino que comenzó otro nuevo. La ciencia no es un manual de respuestas definitivas, sino una conversación con lo desconocido que se extiende en el tiempo.

La frase que se le atribuye a Albert Einstein funciona muy bien porque plantea una actitud ante el mundo. Podemos acostumbrarnos a que todo «funcione» y ni siquiera plantearnos el por qué lo hace. O podemos aceptar que comprender cómo funciona algo no hace que sea trivial.

En este sentido, la ciencia nos enseña que vivimos en un universo donde constantemente surgen preguntas y conciencia. Y que, a pesar de todo lo que sabemos, nunca lo entenderemos todo. Quizá la clave para entender a qué tipo de personas pertenecemos esté en esta cita: «No tengo ningún talento especial. Solo soy apasionadamente curioso».

Las mejores frases