Esto es lo que le pasa a tu cuerpo por beber Coca-Cola Light todos los días

La Coca-Cola es el refresco más popular de todo el mundo, y existen un amplio abanico de versiones, como la Coca-Cola Light o la Coca-Cola Zero Azúcar. Estas últimas no contienen azúcar y su aporte calórico es muy inferior al de la bebida original. Pero, ¿es una buena idea tomar Coca-Cola Light todos los días? Lo cierto es que no.

Coca-Cola Light

Lo primero a destacar es la diferencia que existe entre la Coca-Cola Light y la Coca-Cola Zero. Los ingredientes principales de ambas bebidas son los siguientes: agua carbonatada, colorante E-150d, edulcorantes: E-952, E-950 y aspartamo.

La Coca Light lleva un acidulante más que la Coca-Cola Zero: el ácido cítrico (E-330). Por lo tanto, la Coca-Cola Light se compone de ácido cítrico (E-330) y de ácido fosfórico (E-338), y la Coca-Cola Zero tan sólo de ácido fosfórico (E-338).

La Coca-Cola Light tiene tan sólo 0,5 kilocalorías por cada vaso de 250 mililitros. Por el contrario, la Coca-Cola original aporta 105 kilocalorías por cada vaso de 250 mililitros.

Efectos en la salud

Algunos expertos señalan que los refrescos light son incluso más peligrosos ya que, como existe la creencia de que son más saludables, hay quienes tienden a abusar de ellos. Son muchas las personas que creen que por beber Coca-Cola Light todos los días no pasa nada, pero la realidad es muy distinta.

Los refrescos light, para sustituir el azúcar, utilizan edulcorantes artificiales en su formulación. Tal y como explica ‘Heathline’, la versión Light de la Coca-Cola es una mezcla de agua carbonatada, edulcorantes, sabores, colorantes y otros aditivos alimentarios. Por lo tanto, a nivel nutricional no aporta absolutamente nada.

En 2018, una investigación que fue presentada ante la Sociedad Americana, llegó a la conclusión de que el abuso de edulcorantes puede provocar enfermedades como la diabetes y la obesidad, del mismo modo que el azúcar.

Los posibles efectos para la salud por beber este refresco todos los días son los siguientes: