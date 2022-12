Esto es lo que dura el jamón si está envasado al vacío

El jamón envasado al vacío se puede convertir en un buen aliado de una cena o comida especial, aunque debemos tener en cuenta el tiempo que dura. A la hora de llenar la nevera y la mesa de buenos embutidos nacionales, un factor para tener en cuenta es cuánto nos durará. Una vez abierto el jamón tiene un plazo de conservación óptimo, más allá de este, podría perder todas sus propiedades o incluso ser perjudicial. El jamón nacional, el ibérico, no puede faltar estos días, si decides comprarlo envasado al vacío, esto es lo que necesitas saber.

El jamón envasado al vacío esto es lo que dura

Las ventajas de comprar jamón envasado al vacío son varias, es una forma cómoda de tener siempre un buen producto en la nevera. Estamos ante un jamón de los que impresiona, especialmente si es nacional. Un elemento que podemos disfrutar siempre, es el embutido más saludable que existe, elaborado con cerdo.

Aprovechar las ofertas, llenar la nevera de productos envasado al vacío, quizás no sea una buena opción si no sabemos cómo dosificarlo. Uno de los grandes errores que cometemos es congelarlo. No solo no sirve de nada, sino que podemos estropear la calidad de este tipo de embutido si lo sometemos a temperaturas extremas.

El hecho de congelarlo puede cambiar sus propiedades. Cerrado este producto puede estar perfecto un máximo de 90 días. Si tenemos la suerte de tener jamón en la nevera o hay alguna oferta, la podemos aprovechar, nos costará menos y lo podremos tener durante 3 meses en la nevera conservando todas sus propiedades.

Pero si lo abrimos, se recomienda el consumo en una misma toma. Podemos comer el jamón en forma de tabla de embutidos o consumirlo al día siguiente en forma de bocadillo para no volver a guardarlo. Uno de los grandes males de estos días, son la cantidad de embutidos o de sobras que se quedan en un rincón de la nevera.

Comer de acuerdo con el número de comensales y el hambre que se tenga. No dejar nada en la nevera, intentar crear recetas o platos con las sobras o consumirlos al momento. Unas patatas con huevos y jamón, unos guisantes con este ingrediente salteados, pueden ser buenas opciones para aprovechar las propiedades de esta joya de nuestra gastronomía. Puedes degustar en primera persona esta delicia de la mano de las mejores marcas de jamón envasado en estas fechas.