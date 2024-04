Esto es lo que dice el horóscopo semanal de Esperanza Gracia según tu signo del zodiaco

Este lunes se presenta con dos eventos astrológicos destacados: un eclipse solar total y la Luna Nueva. El eclipse solar total, el segundo del año, potenciará los efectos de la Luna Nueva. Ubicado en el signo de Aries, este eclipse es altamente transformador y puede afectar a aspectos significativos de nuestra existencia.

Según la reconocida astróloga Esperanza Gracia, este eclipse en Aries subraya la importancia de ser conscientes de nuestras decisiones y acciones. Nos insta a no dejarnos llevar por impulsos y a mantenernos firmes en nuestras elecciones. Es un momento de reflexión y cautela.

Aries

Este eclipse solar en tu signo está aquí para liberarte de tus miedos y dudas, permitiendo que tu potencial brille con fuerza. Confía en ti mismo, ya que te esperan experiencias transformadoras que te llevarán a nuevos horizontes. Con el Sol y Venus también transitando tu signo, es el momento perfecto para redescubrir la alegría y la felicidad.

Tauro

Los días 9 y 10, con la Luna en tu signo, recibirás una energía luminosa y alegre que te ayudará a dejar atrás las tensiones. El eclipse te insta a escuchar tu voz interior, guiándote para superar momentos de desasosiego y confusión. Aprovecha esta oportunidad para transformar las circunstancias a tu favor y encontrar la claridad que necesitas.

Géminis

El eclipse de Sol puede introducir en tu vida nuevas personas que se convertirán en amigos cercanos, ofreciéndote un nuevo comienzo lleno de energía positiva. Aunque hayas experimentado la decepción de alguien querido, este cambio traerá un soplo de aire fresco. Los días 11 y 12 serán tus días mágicos, donde tendrás suerte en todos los asuntos relacionados con tu economía.

Cáncer

Este eclipse te impulsa hacia la cima, pero mantente atento a las envidias que puedan surgir en tu camino. Aprovecha esta energía arrolladora para superar cualquier obstáculo que encuentres. Es un momento propicio para considerar cambios laborales y buscar mejoras.

Leo

Pronto verás los primeros resultados de los cambios que el eclipse trae a tu vida, dándote fuerza para seguir adelante con tus planes. Estás imparable y tu optimismo y don de gentes encandilarán a todos a tu alrededor. Es momento de prescindir de lo que te esté frenando. Sigue tus corazonadas, ya que tu intuición te guiará por el camino correcto.

Virgo

Es momento de abrirte a nuevos horizontes y hacer los cambios que tu vida necesita, aprovechando la regeneradora energía del eclipse de Sol. Aunque te dé un poco de vértigo, es crucial expresar tus emociones y ser sincero contigo mismo. Tu prioridad debe ser cuidarte y dedicarte tiempo para olvidar las experiencias pasadas que te han afectado.

Libra

El eclipse frente a tu signo te armoniza, proporcionándote la fuerza necesaria para enfrentar cualquier noticia que pueda alterarte y disipar la incertidumbre que puedas sentir. Despertarás el amor en quienes te rodean y te darás cuenta de tu propio valor. Prepárate para recibir nuevos estímulos que te ayudarán a recuperar la ilusión en tu vida.

Escorpio

Los buenos aspectos de Marte te brindan la fuerza y la energía necesarias para no rendirte, incluso cuando este eclipse afecta tanto a tu vida personal como profesional. Es momento de cambiar de rumbo y encontrar nuevos caminos si no estás satisfecho con tu situación actual. Rodearte de personas te beneficiará, pero ten cuidado con alguien que no encaja del todo en tu vida.

Sagitario

Confía en ti para superar cualquier prueba y cerrar ciclos que te agobian, apartando de tu vida lo que no te aporta nada positivo. Tus ansias de libertad te impulsarán a liberarte de ataduras que ya no soportas. Este eclipse trae amores fugaces pero intensos y apasionados. Además, podrás llegar a buenos acuerdos y dejar atrás situaciones que ya no te benefician.

Capricornio

Tu fuerza interior y tenacidad garantizan que no se te escape lo que deseas, especialmente durante este eclipse que impacta en tu entorno familiar. No descartes ninguna propuesta sin haberla analizado detenidamente antes. Los cambios que realices en tu casa te traerán mucha suerte. Prepárate para aprovechar al máximo las oportunidades que surjan.

Acuario

Puedes conocer a alguien que traiga cambios positivo a tu vida, mientras el eclipse te empuja a liberarte de lo que te limita y no suma. Aunque pueda haber malentendidos o retrasos que dificulten tus planes, esta energía transformadora te impulsa a seguir adelante. Cambia hábitos perjudiciales y descansa más. Es momento de estar atento a las oportunidades que surjan y prepararte para el cambio.

Piscis

El guerrero Marte te llena de energía y empuje, y ni siquiera el eclipse podrá detenerte. La Luna en tu signo el día 6 será una valiosa ayuda para liberarte del pasado y comenzar un nuevo camino. Es un buen momento para dar los primeros pasos hacia algo que deseas o para llevar a buen puerto un proyecto con el que llevas soñando mucho tiempo.