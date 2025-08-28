Éste es el significado oculto de los códigos 11881 y 9875 en Netflix: así puedes desbloquear series y películas

Muchos usuarios desconocen que Netflix tiene una serie de códigos ocultos que permiten acceder a un determinado número de películas y series de forma rápida. La que está considerada como una de las aplicaciones más importantes de streaming de películas y series tiene algunos secretos que en este artículo te exponemos a continuación. Consulta todos los códigos secretos de Netflix para poder acceder a los capítulos, largometrajes o documentales que más te interesen.

Netflix cerró el pasado año 2024 con 302 suscriptores en todo el mundo, lo que supone un incremento de 19 millones con respecto al 2023 y un récord histórico en la historia de la empresa. A pesar de las últimas subidas de precio, este servicio de streaming de películas, series y documentales sigue siendo uno de los más utilizados por ciudadanos de todo el mundo. Así que para este 2025 se espera que se incrementen estos registros, ya que, según datos proporcionados por el servicio de streaming, acumuló en el primer semestre del año 95 mil millones de horas de visionado. Todo ello gracias a la apuesta por la retransmisión de eventos deportivos en directo.

Netflix es una aplicación que es utilizada diariamente por miles de millones de personas en el mundo, pero también alberga sus secretos. Esto tiene que ver con unos códigos secretos que no todo el mundo conoce y que sirven para acceder de una forma más rápida a películas, series o documentales que no se encuentran a primera vista en el catálogo. Hay que tener en cuenta que en la interfaz del streaming aparecen las películas y series más vistas y las que el algoritmo recomienda en base a tus gustos y preferencias. Así que introduciendo estos códigos podrás acceder a otras temáticas de forma rápida.

Netflix utiliza estos códigos ocultos para clasificar las películas y series y de esta forma ofrecer recomendaciones más precisas. Por ejemplo, el código 11881 te llevará directo a las películas románticas para escenas para adultos y el 9875 para las películas, series o documentales de true crime, un tema que está de moda hoy en día en las producciones. Y, ¿cómo se usan los códigos? Muy sencillo. Para ello solo es necesario introducir los dígitos en el buscador de películas y en el momento accederás al género seleccionado. Si utilizas el ordenador, tendrás que introducir esta URL (https://netflix.com/browse/genre/_code_) e introducir el código donde aparece _code_. Después sólo será necesario presionar Enter para acceder a la página recomendada.

Los códigos ocultos de Netflix

Estos son algunos de los códigos ocultos de Netflix para que puedas ver tus películas, series o documentales en función de la temática.

7424: Series de anime.

31574: Cine clásico.

5763: Cine dramático.

7077: Cine independiente.

8883: Cine romántico.

6839: Documentales.

5977: Cine LGTBQ+

34399: Todas las películas.

1365: Películas de acción y aventuras.

4370: Películas de deportes.

8711: Películas de terror.

6548: Películas de comedia.

83: Serie

972: Cine erótico.

11881: Películas románticas con escenas para adultos.

9875: Series de true crime.

Los estrenos de Netflix en septiembre

Estos son los estrenos más importantes de Netflix en el próximo mes de septiembre.

Series

‘Miércoles’ (Temporada 2, parte 2): 3 de septiembre.

‘La conserje Pokémon’: 4 de septiembre.

‘La venganza de Analía’ (Temporada 2): 8 de septiembre.

‘Las muertas’ (miniserie): 10 de septiembre.

‘Rey lobo’ (Temporada 2): 11 de septiembre.

‘Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo’: 17 de septiembre.

‘Black Rabbit’: 18 de septiembre.

‘El refugio atómico’ (Estreno): 19 de septiembre.

‘Alice in Borderland’ (Temporada 3): 25 de septiembre.

‘La casa Guinness’: 25 de septiembre.

Películas