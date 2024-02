Estas son las cosas que jamás debes hacer en un avión: las azafatas de vuelo lo confirman

Las azafatas de vuelo confirman las cosas que jamás debes hacer en un avión, dándonos buenos consejos si tenemos que viajar este 2024. Llega el momento en el que tenemos que empezar a preparar los viajes de este año y para hacerlo la opinión de las azafatas es importantísima.

Saber qué hacer en un vuelo nos puede casi salvar la vida, la pierna, evitar una infección o perder por completo las vacaciones. Es importante saber en todo momento qué se puede hacer y qué no en un avión. Esto es lo que dicen las azafatas.

Las cosas que jamás debes hacer en un avión

Viajar en avión se ha convertido en algo que hacen millones de personas cada día en todo el mundo. Pero solo las azafatas son capaces de saber en todo momento cómo viajar mejor. Son ellas las que se pasan más tiempo en un avión, es su trabajo al que deben enfrentarse directamente.

Son las azafatas las que conocen al máximo cada uno de los rincones escondidos de esos aviones en los que viajan cientos de personas. Las encargadas de poner orden y de saber cómo está el avión, pero también las grandes expertas en viajes. Ellas son las que pasan más horas viendo a unos usuarios que en realidad no saben exactamente dónde están.

Elegir un avión de una línea low cost, pagar lo mínimo por sentarse en un minúsculo asiento, con decenas de personas alrededor, esperando llegar al destino y sin apenas moverse es algo que muchas personas harán en breve. Pasando horas y horas en unos aviones que pueden ser más o menos incomodos, pero seguro que compartirán espacio con más y más personas.

Por lo que, las mejores consejeras posibles son esas azafatas que no es que se pasen horas, sino que están días, esperando que termine su turno o volver a casa con este medio de transporte. Una de esas azafatas es la protagonista de un vídeo viral que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Aportando unos consejos que pueden ser claves para cualquier viaje en avión. A partir de ahora ya no vas a volver a hacer lo mismo. Cambiarás determinados hábitos cuando viajes en avión y lo harás de la mejor manera posible. Estos es lo que dice una azafata que jamás debes hacer en un avión.

Según una azafata será mejor que no hagas esto en un avión

Hay tres cosas que según este vídeo viral nunca se deben hacer en un avión, lo dice una azafata con varios años de experiencia que ha visto de todo. Te debe gustar mucho viajar para dedicarte a esto, aunque también es importante saber en todo momento cómo gestionar determinados elementos que no puedes controlar.

Enfrentarte a una nueva tripulación y pasajeros en cada vuelo no debe ser nada fácil, quizás ha propiciado ese cambio que puede ser fundamental en todos los sentidos. La autora de este vídeo que se ha hecho muy popular en redes sociales nos da 3 consejos que nos salvarán la vida.

En primer lugar, nunca lleves pantalón o falda corta. Si viajas en avión ponte pantalones largos y lleva siempre una chaqueta. En caso de accidente o de tener que vajar por el tobogán de emergencia, algo que nunca pasa o casi nunca, te podrías quemar la piel. Además de que en los aviones ponen el aire acondicionado o en general suele estar a una temperatura superior. Es mejor que vayas cómodo sin necesidad de ir de corto para evitar males mayores, ya sea en forma de resfriado o de quemadura en la piel.

Evita las escalas que sean de menos de 3 horas. Si quieres ahorrarte unos euros y viajar por menos, quizás te interese hacer escala en algún aeropuerto. Cuidado, porque es muy peligroso hacer eso. Según esta azafata si pides una escala de menos de 3 horas, puedes perder la conexión. Los retrasos es algo muy frecuente en los aviones, por lo que al final del recorrido, acabas con un grave problema. No puedes conectar esos dos aviones y quizás pierdes tus vacaciones, buscando la forma de llegar al destino pagando más o directamente cancelando todo.

Por último, las gotitas que parecen agua del papel higiénico del baño de un avión, no lo son. Esta azafata pide que a no ser que sea imprescindible, no uses el baño del avión. En caso de hacerlo, lleva pañuelos de papel o toallitas, pero jamás uses el papel que ponen. Puedes encontrarte con esta desagradable sorpresa. Siempre será mejor prevenir que curar, especialmente en estos tiempos en los que las infecciones pueden llegar en cualquier lugar.

Sigue estos consejos y disfruta de un viaje que seguro que te apasionará, estas vacaciones viajarás en avión de forma más segura.