Estas son las ciudades de España desde donde podremos ver el eclipse solar del 8 de abril

El 3 de octubre de 2005, se produjo un eclipse solar anular que fue visible en Europa y África. Durante este evento, la Luna no cubrió completamente al Sol. El eclipse inició en el Atlántico Norte a las 8:41, pasando por Madrid a las 8:56 y alcanzando su máxima magnitud en Sudán a las 10:31, antes de concluir en el Océano Índico a las 12:20. Desde hace 241 años, no se observaba un eclipse anular desde la Península Ibérica, y este evento no se repetirá hasta el año 2028. En España, el fenómeno fue visible en ciudades como León, Vigo, Pontevedra, Valencia y Madrid, entre otras. Además de la particularidad del anillo de luz alrededor del Sol, el eclipse se acompañó de una disminución de la temperatura.