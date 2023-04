Una joven ha compartido sus cambios desde que estudia Medicina, ha dejado de hacer algunas cosas que hacemos de forma habitual y pueden ser peligrosas para la salud. La vida cambia y lo hace de tal forma que los conocimientos suelen ser parte de estos cambios. Leer más o estudiar, tiene consecuencias directas sobre nuestro día a día. A esta estudiante de Medicina le pasó al empezar la carrera y empezar a tener más conocimientos sobre algo que antes hacía sin pensar, poniendo en serio riesgo su salud.

Esto es lo que una joven ha dejado de hacer desde que estudia Medicina y sabe que es un peligro

Las redes sociales son un lugar en los que compartir inquietudes y darse a conocer, la cuenta de esta joven que ha empezado a estudiar Medicina ha dado un giro radical a su vida. No solo por convertirse en viral, sino también por ir explicando qué cosas hace y qué no, desde que empezó la carrera y sabe un poco más de determinados elementos.

Muy a su pesar y tal y como dice ella misma, ha tenido que olvidarse de hacerse las uñas todos los meses. Se ha convertido en una rutina que conociendo mejor cómo se realiza, la ha decidido aparcar durante un tiempo. Eso no significa que no tengamos que prestar atención a nuestras manos y llevarlas bien.

Ella misma reconoce que desde que estudia medicina se lava más las manos que antes y es consciente de la importancia de este pequeño gesto. Las lámparas para secar las uñas, según ella, son rayos UVA que pueden provocar cáncer. Algo que también es posible con la exposición prolongada al sol sin una crema protectora adecuada.

De igual forma que las herramientas que se usan para hacer las uñas, si no están correctamente desinfectadas pueden ser fuente de enfermedades potencialmente peligrosas como la hepatitis. Uno de los grandes peligros para la salud que le preocupa bastante, especialmente desde que estudia Medicina.

Algunos comentarios hacen referencia a que realmente con conocimientos de todo lo que nos rodea, literalmente no saldríamos de casa. Las enfermedades es algo a los que todos estamos expuestos y eso significa que por mucha prevención que apliquemos quizás acaben llegando. Lavarse las manos o no hacerse las uñas, no evita que nos enfermemos, sino que va mucho más allá de esta parte física que esta futura doctora aplica a su nueva vida.