Por esta razón el vino no suele ser vegano

Nuestra era está experimentando un gran cambio en cuanto a la comida y el vino, con la introducción de productos cada vez más diversificados y dedicados a los estilos de vida más diversos, como el vegano . Por ello, hoy existe en el mercado una cadena de suministro reservada a los productos veganos , que son aquellos sin elementos de origen animal, prefiriendo únicamente el uso de los vegetales, según una ética de no explotación de los organismos vivos. En este sentido, ¿alguna vez te has preguntado si los veganos beben vino? Pero, sobre todo, ¿el vino debe ser considerado un producto vegano?.

Por qué el vino no es vegano

Aunque las etiquetas de vino vegano se están extendiendo cada vez más, debes saber que estos productos no siempre pueden considerarse completamente «veganos» , de hecho, aunque se piense que el vino se extrae de las uvas y como tal es un producto vegano lo cierto es que no es así del todo.

En el largo proceso de vinificación que lleva el vino de las bodegas a nuestras mesas, en ocasiones se utilizan productos de origen animal que sirven como coadyuvantes para clarificar, purificar y hacer menos turbio el producto final.

Entre estos ingredientes, está la gelatina, que es de origen animal, pero también están otros como la leche y la caseína, que se usan en la elaboración del vino blanco e incluso la sangre de terneros o corderos, utilizada en la elaboración del vino tinto.

A estos se le suman otros ingredientes que poco o nada tienen que ver con las «simples» uvas que conforman los vinos, tal y como son, el anhídrido silícico (de origen químico), alginatos (que se extraen algas marinas) y la bentonita (de origen mineral), pero que en este caso estos sí que serían componentes totalmente compatibles con la alimentación vegana.

No es por tanto un despropósito que se diga que el vino no es vegano, si tenemos en cuenta estos coadyuvantes añadidos procedentes como hemos dicho de huevos y productos lácteos pero también de partes grasas de animales y pescados y que son sustancias tienen la capacidad de captar las impurezas presentes en el vino, afinándolo y llevándolo a su proceso final antes de ser comercializado.

Y si bien es cierto que estas sustancias se eliminan luego a través de un proceso de filtración, no es seguro que algunas células de estos productos de origen animal no permanezcan de forma natural en el vino, lo que lo convierte de hecho en un producto no vegano para los puristas de la categoría.

¿Puedo encontrar vino vegano?

Que el vino en sí no sea vegano no significa que no existan algunos vinos que sí puedan serlo. De hecho, muchas bodegas en España ya comercializan vinos cuya elaboración es 100% vegana y que tienen un certificado vegano de la Unión Vegetariana Española. Para distinguirlos fíjate bien porque llevan una etiqueta amarilla y verde en la que se indica la palabra «Vegano» y el sello de la European Vegetarian Union.

Para que te sea más fácil encontrar vinos veganos, debes saber que los tienes en supermercados como El Corte Inglés, Carrefour, Lidl o Alcampo, pero también en bodegas y como no, en enotencas y vinotecas.