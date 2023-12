Esta es la razón por la que parpadean las estrellas: la ciencia detrás de este fenómeno

La ciencia está detrás de este fenómeno que hace que veamos las estrellas parpadear de una forma que es casi mágica. Las noches estrelladas son el momento del día en el que nos relajamos más, viendo un espectáculo de la naturaleza que poco a poco nos va descubriendo cada uno de sus secretos. La ciencia intenta averiguar qué es lo que pasa en un universo que parece que se mueve por momentos. Las estrellas hacen un efecto casi hipnótico que tiene una explicación muy clara, según la ciencia.

La ciencia está detrás de ese fenómeno que hace que las estrellas parpadean

Las estrellas parpadean por un motivo en concreto que quizás no conoces, puedes ver este fenómeno de vez en cuando. Es como una especie de elemento que nos invita a mirar un poco más de cerca todo lo que está pasando a nuestro alrededor, incluido un cielo estrellado que parece que está en constante movimiento.

Una noche estrellada nos descubrirá una serie de elementos que son fundamentales para un día a día en el que parece que el universo nos manda una señal. Todos nos hemos quedado mirando a un cielo que nos puede descubrir algunos detalles que no vemos en la tierra.

La luna y las estrellas son una pequeña parte de un gran universo que sigue unos movimientos casi mecánicos. Por lo que en este recorrido en el que todo parece moverse en una dirección clave, las transformaciones pueden llegar a ser especialmente atrayentes. Cada pequeño detalle como este parpadeo responde a una razón de ser. La ciencia ha dado con una explicación que quizás no conocías.

Este es el motivo del parpadeo de las estrellas

Según los expertos, siguiendo a la ciencia, la atmósfera terrestre se extiende aproximadamente 10,000 km desde la superficie de la Tierra. Un dato que quizás no conocíamos, pero es una realidad que tiene mucho que ver con las estrellas, cuya luz nos llega a la Tierra desde muy lejos.

Podemos estar viendo algunas estrellas que ya no existen, pero como la luz proviene de millones de años luz, la seguimos recibiendo cada noche de forma puntal. Esos rayos de luz cuando llegan a la atmosfera pueden verse afectados por algunos gases o fluctuaciones que son los que hacen que veamos un efecto óptico, ese parpadeo que parece que se mueve por momentos.

La ciencia ha dado con el motivo principal, llamado centelleo atmosférico ese efecto zigzag que sufre la luz desde que entra por la atmosfera hasta que llega a la superficie de la Tierra. Por lo que, a partir de ahora, ya sabremos que esta manera de ver las estrellas tiene una explicación científica que quizás no conocíamos.

Es un cambio de rumbo que se ha convertido en una auténtica obra de investigación para aquellos soñadores que vemos de noche esas lejanas estrellas. De momento, no podemos hacer nada más que soñar con ellas y esperar que en algún momento las podamos ver de cerca.

De momento el ser humano está muy lejos de conquistar el universo. Pese a los intentos realizados la tecnología actual no permite esos viajes estelares que nos traerían una serie de beneficios que quizás no conocemos. No sabemos lo que nos espera más allá de la única estrella de cuya luz dependemos, el sol. Una de las más potentes que también sufre los efectos de una atmosfera con nubes y fenómenos que en algunos momentos impiden que su luz nos golpee de lleno. El sol y las estrellas no tienen secretos para los científicos.