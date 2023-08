Esta es la profesión que desaparecerá por la IA: dejará sin trabajo a muchos empleados de la TV

La invasión de la inteligencia artificial (IA) en diversos sectores laborales es una realidad imparable, y la televisión no escapa a esta transformación. De hecho, es ahora noticia una novedad que ha dejado a muchos sorprendidos. Ya existen rostros televisivos que no son reales y que puede que avancen un futuro nada bueno para quienes se dedican a aparecer en pantalla. Descubramos a continuación la profesión que desaparecerá por la IA y dejará sin trabajo a muchos empleados de la TV.

De entre las muchas profesiones televisivas que parecen verse amenazadas por la IA, la que estaría en mayor riesgo sería la de presentadora de informativos, si tenemos en cuenta las recientes presentadoras generadas por IA en el sur de Asia.

Se trata de Sana, Lisa, Aparajita y Fatma, que han dejado a muchos con la mirada fija en el horizonte, preguntándose si esta tendencia marcará el declive de una profesión que hasta ahora ha sido dominada por seres humanos. Estas presentadoras, capaces de hablar en múltiples idiomas y abordar cualquier tema sin fatiga, han llegado para revolucionar el panorama mediático.

Sana, la nueva cara del canal indio Aaj Tak, se presenta como un avance tecnológico sin precedentes. Kalli Purie, vicepresidenta de India Today, presentó a Sana como una presentadora «brillante, hermosa, siempre joven, incansable y bajo mi control», en un cónclave del grupo de medios en marzo pasado. La aparición de Lisa en Odisha TV, con su caluroso saludo en odia, el idioma principal de la región india de Orissa, marcó otro hito en esta transformación.

Otro canal indio, Canal 24 cuenta con otra mujer joven, «políglota e incansable» llamada Aparajita, mientras Fatma aparece como el rostro IA del canal GNN en Pakistán.

Meet Lisa, OTV and Odisha’s first AI news anchor set to revolutionize TV Broadcasting & Journalism#AIAnchorLisa #Lisa #Odisha #OTVNews #OTVAnchorLisa pic.twitter.com/NDm9ZAz8YW

— OTV (@otvnews) July 9, 2023