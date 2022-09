Cuando abre una botella de aceite de oliva o una botella de aceite de girasol, generalmente siempre hay una pieza de plástico que debe quitarse para poder usar el producto. Si alguna vez lo has tirado, ¡no lo hagas! Esa parte tiene una función muy importante y no debe eliminarse. Descubramos a continuación, la función de la anilla del tapón del aceite que te sorprenderá.

La función de la anilla del tapón del aceite

¿Cuántas veces al abrir una botella de aceite has retirado la anilla de plástico y la has tirado a la basura? Puede que pienses que esa anilla no sirve para nada, pero un vídeo que ya se ha hecho viral en redes sociales, ha revelado cuál es la función «secreta» que tendría esta anilla y la verdad es que más de uno se va a quedar sorprendido.

La parte de la que te hablamos se encuentra debajo del tapón, nada más abrirlo y consiste en un pequeño aro que cierra completamente la botella. Por lo general, como decimos tiras de esa anilla y la tiras a la basura. Pero es un gesto equivocado, porque esa parte tiene un propósito muy específico y es tan ingeniosa que merece ser utilizada tal y como vemos en el vídeo que encabeza el artículo.

¿Sabes cuál es la función oculta de la anilla del tapón de la botella de aceite?

El aceite es quizás el ingrediente más usado en nuestra cocina, ya sea de oliva o de girasol, lo utilizamos para cocinar todos y cada uno de nuestros platos, de modo que si lo piensas, son litros y litros de aceite los que gastamos al año, pero también muchas veces lo desperdiciamos, ya que de vez en cuando al ir a echarlo a la sartén, comprobamos como sale demasiada cantidad.

Nos toca entonces, retirar parte de ese aceite y guardarlo para una próxima vez, o ir con mucho cuidado cada vez que abocamos la botella en la sartén. También podemos recurrir a algún que otro truco como por ejemplo no retirar la anilla de plástico antes de abrir la botella y hacer un pequeño agujero en ella, de modo que podamos controlar mejor la cantidad de aceite que gastamos.

Precisamente gracias a esa anilla podemos gastar menos aceite, pero no exactamente por el truco que acabamos de mencionar, sino por lo que podéis ver en el vídeo de arriba, y a continuación.

¿A qué edad te enteraste de esto? pic.twitter.com/dVXR4YlC60 — ЄГіҠѦ LѺթѦҬЄԌԱі (@ErikaLopategui) October 5, 2020

Ha sido esta «tuitera» la que ha descubierto algo que para muchas personas era de total desconocimiento. En el vídeo ella misma se sorprende al comprobar, que si quitas la anilla de plástico de la botella de aceite, le das la vuelta y la vuelves a introducir en la botella, puedes conseguir que el aceite no salga a borbotones, sino que solo sale un pequeño chorrito y de este modo ya no es posible desperdiciar ni una sola gota del aceite que vamos a usar en la cocina.

Entonces ya sabes que a partir de ahora la anilla extraída debe girarse boca abajo y colocarse entre las cavidades radiales de la botella. ¡Solo presiona ligeramente y listo! La boca de la botella es bastante grande y está formada por muchas piezas de plástico dispuestas en forma radial, si se usa así, el aceite saldrá en grandes cantidades. Si colocas bien la pieza de plástico, solo verás tres grietas. Por lo que su función es dosificar el aceite, basta con presionar bien la pieza dentro de la botella y el aceite saldrá en la dosis deseada. ¿No lo sabías? Sí, ese pequeño trozo que se suele eliminar, sirve para dosificar el aceite sin desperdicio. Así que a partir de ahora no lo tires, es un mecanismo realmente ingenioso y útil.

Un truco que no funciona a todos por igual

El vídeo que os hemos mostrado ya se ha hecho viral si bien que realmente parece que esta sería la «función oculta» que ha tenido esta anilla durante todo este tiempo. Una función por fin revelada, aunque debemos llevar cuidado ya que muchos otros «tuiteros» respondieron al vídeo mostrando imágenes de cómo habían fallado al introducir la anilla dentro de la botella.

Pues yo me cago en todo lo malo pic.twitter.com/9IWW4XjY5n — Moscacojonera 🏳‍🌈🌿 (@Moscacoj17) October 5, 2020

¿Pero por qué? ¿Por qué a algunas personas la anilla se les ha colado hasta el fondo de la botella de aceite? Solo hay dos respuestas posibles. La primera de ellas es que al introducir la anilla girada en la botella, hayan presionado demasiado fuerte, provocando que esta resbale y se «cuele» hasta el fondo. La segunda tiene que ver con el tipo de botella que tengamos en casa. Si os fijáis bien en el vídeo, la botella tiene su boquilla completamente abierta, y al darle la vuelta a la anilla esta queda completamente cubierta, de modo que solo se puede «escapar» un pequeño chorrito de aceite cuando se gira la botella. Otras botellas en cambio, al quitarles la anilla, se quedan con un orificio que tiene la forma precisamente de esa anilla, de modo que cuando le das la vuelta y vuelves a ponerla, lo más fácil es que acabe cayendo dentro.