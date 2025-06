Está destrozando a la tortilla de patata: la tapa que arrasa en los bares de España

Hay una tapa que está arrasando en los bares de España que está destrozando totalmente la tortilla de patatas. Un plus que puede convertirse en un extra de buenas sensaciones que hasta la fecha no hubiéremos pensado que fuera tan popular. Son tiempos de cambios y de estar muy pendientes de una cocina que cada vez nos sorprende con más y más novedades. Por lo que, quizás hasta la fecha no hubiéremos pensado en qué tipo de comida tenemos por delante.

Un buen bocado puede llegar de la mano de una tapa de esas que impresionan que pueden convertirse en un elemento que quizás hasta la fecha nunca hubiéremos tenido en consideración. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que son los que nos acompañarán en unas jornadas en las que tendremos que disfrutar de esta increíble comida. Las tapas son nuestra mejor carta de presentación y para poder empezar a disfrutar de ellas, nada mejor que hacerlo de la mano de un elemento que hará saltar todos los niveles de placer, la tapa que arrasa en los bares de España es sólo una.

La tortilla de patatas la está destrozando

Son tiempos complicados para todos y en especial para estos días en los que necesitamos descubrir una serie de elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en consideración. Un buen aliado del sabor que puede estar relacionado con el precio.

Los bares españoles sorprenden al mundo. En la mayoría te dan como mucho un vaso de agua o un café que tiene casi el mismo sabor que el agua del grifo, pero en España, nada más lejos de estos elementos. Con la consumición, la bebida que escogemos, generalmente, cerveza o vino, nos viene una tapa que nos sirve casi que para comer.

Medio mundo viaja a nuestro país, no sólo por todos los monumentos, museos y paisajes que tenemos, también en busca de unas tapas que son una auténtica obra maestra. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una que no es la que esperaríamos.

Esa tortilla de patatas que en ningún sitio sabe mejor que en este tipo de elementos, quizás no pensábamos que podríamos tener en mente. Un básico de nuestra cocina que ha traspasado fronteras.

La tapa que arrasa en los bares de España

La tapa que más piden y hacen los bares de España para deleitar a sus clientes es la paella. Un arroz en todas sus formas, desde las más clásicas, hasta las más innovadoras, de la mano de una serie de ingredientes que, sin duda alguna, han llegado para quedarse de una forma que quizás nunca esperaríamos.

Podemos intentar cocinarla en casa, pero es difícil que nos quede tan bien como en los bares y restaurantes de España que son los que la preparan de forma regular. Cualquier extranjero, pero también los españoles, cuando sacan una buena paella, no hay tapa que le haga sombra.

Te proponemos una buena receta de paella, para que puedas hacerla en casa y disfrutar de este arroz que no tiene rival.

Ingredientes:

700 g de pollo troceado

360 g de arroz grano redondo

720 ml de caldo de pollo

3 dientes de ajo

300 g de judías

100 g de garrafón

200 ml de tomate natural tamizado

1 cucharada de pimentón dulce

½ cucharada de azafrán o colorante

4 dientes de ajo

1 pimiento verde

1 pimiento rojo

Aceite de oliva virgen

Preparación:

El caldo de pollo puede ser casero o diluir una pastilla de caldo en 600 ml de agua. Frotamos con un diente de ajo la paella, este truco ayuda a que el arroz se ‘agarre menos’. Añadimos aceite de oliva a la paellera y doramos el pollo. En el mismo aceite sin retirar el pollo añadimos los ajos, las judías, el garrafón y los pimiento; los rehogamos entre 4-6 minutos. continuación añadir el arroz y repartirlo por toda la superficie de la paella para que no quede amontonado. Sofreír unos minutos ya que al tostarse ligeramente, hace más difícil que luego se pase. Ahora añadimos el tomate tamizado, el pimentón un poco de sal y el colorante o azafrán. Sofreír un par de minutos. Luego verter el caldo de pollo, el caldo tiene que cubrir totalmente el arroz. Cocinar la paella de pollo durante unos 20 minutos. No debemos remover el arroz -la paella no se remueve-, solo zarandear la paella, de esta forma no romperemos los granos de arroz. Si se puede el arroz queda mejor si lo hacemos 10 minutos al fuego vivo y luego los otros 10 minutos en el horno a 220 grados. Esto solo es posible en paellas pequeñas, ya que otras paellas tienen un diámetro de 30 a 50 cm y no en todos los hornos de casa caben.

Un truco de restaurante. Para evitar que se pase el arroz, es una vez finalizada la cocción como el recipiente sigue caliente y también el arroz, se coloca sobre el arroz un paño humedecido para interrumpir la cocción y que el arroz no se pase por dejarlo 4 o 5 minutos más entre que lo llevas a la mesa y sirves a los comensales. Se puede servir acompañada de limón o de alioli.