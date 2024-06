Ésta es la carrera más loca del mundo: se celebra en Reino Unido y siempre acaba con decenas de heridos

Se celebra en Reino Unido la carrera más loca del mundo, acaba con decenas de heridos y consiste en seguir a un queso colina abajo. Las tradiciones y las costumbres que acompaña a medio mundo pueden ser especialmente difíciles de entender.

Durante años se han desarrollado y pese a no tener ningún sentido que las personas puedan hacerse daño, siguen estando presentes. El morbo de ver a los heridos y él sin sentido de una costumbre que incluso atrae a cientos de visitantes es una realidad.

La carrera más loca del mundo se celebra en Reino Unido

La cultura de cada país tiene sus propias tradiciones y fiestas que desde fuera no tienen ningún sentido. Estamos ante un cambio de ciclo que puede llegar a ser especialmente complicado para todos, cuando nos damos cuenta de que el pasado y el presente no tienen ningún sentido.

Llega un momento en el que las nuevas generaciones son conscientes de lo que van haciendo sus predecesores. Entonces, pueden amar el pasado y aferrarse a él, siguiendo con esa forma de celebrar la vida, haciéndose daño o pueden denunciar lo que está pasando con una tradición ancestral.

Reino Unido se lleva la palma al tener en su agenda de actividades una carrera por la que se puede morir o quedar herido de por vida. Es algo a lo que las personas de este país se enfrentan con una sonrisa de oreja a oreja, una tradición que deja al mundo con la boca abierta, al saber qué es lo que pueden hacer estas personas, siguiendo con sus costumbres.

Son cambios que nos afectan a todos y que pueden acabar siendo los que marquen este paso que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Al ver con otros ojos estas costumbres que con casi ancestrales y que realmente nos invitan a cuestionar hasta nuestras propias tradiciones.

Hay una carrera que debemos ver, con solo este vídeo de las redes sociales ya nos hacemos una idea de lo que viven estas personas que están expuestas a un dolor y a unas consecuencias terribles. Solo ellas son capaces de ponerse manos a la obra con un elemento que puede ser el que nos ponga los pelos de punta en muchos aspectos. Este vídeo es realmente terrorífico ante esta carrera

Siempre acaba con varios heridos, pero se celebra cada año

Cooper’s Hill Cheese-Rolling and Wake llega puntual a su cita en primavera, siendo uno de los eventos que acumula un mayor número de heridos en una pequeña localidad de Reino Unido que no duda en mostrar al mundo todo lo que sucede en este lugar. Siendo uno de los que se alza para demostrar que las tradiciones ancestrales no siempre son algo bueno, sino todo lo contrario.

Nos explican las redes sociales: «Cooper’s Hill Cheese-Rolling and Wake es un evento anual que se lleva a cabo el día festivo de primavera en Cooper’s Hill, cerca de Gloucester, Inglaterra. Los participantes corren cuesta abajo por la colina de 180 m de largo, persiguiendo una elusiva rueda de queso Double Gloucester».

Explicando un poco más la historia de este evento: «Desde la cima de la colina, se lanza rodando hacia abajo una ronda de 4 kg de queso Double Gloucester. Luego, los competidores comienzan a correr cuesta abajo después del queso y la primera persona en cruzar la línea de meta al pie de la colina recibe el queso. Los competidores tienen como objetivo atrapar el queso; sin embargo, tiene una ventaja de alrededor de un segundo y puede alcanzar velocidades de hasta 112 km/h. Se recluta a los miembros de un club de rugby local para que se alineen en la parte inferior para atrapar a los competidores que caen.

El evento tiene una larga tradición, organizado por la gente del pueblo local de Brockworth, pero ahora participa gente de todo el mundo. La primera evidencia escrita del enrollado de queso se encuentra en un mensaje escrito al pregonero de Gloucester en 1826; sin embargo, incluso entonces, era evidente que el evento era una antigua tradición. Se cree que tiene al menos seiscientos años y puede haber evolucionado a partir de un requisito para mantener los derechos de pastoreo en el terreno común. También puede haber orígenes paganos para la costumbre de hacer rodar objetos colina abajo, lo que se dice que es un rito de fertilidad para fomentar los frutos de la cosecha».

Siguiendo a este queso ha habido hasta muertos o heridos graves. Pero eso no impide que cada año las personas compiten por un simple queso que se convierte en el trofeo más deseado de todo el pueblo y prácticamente de Reino Unido, es, sin duda alguna, la carrera más loca del mundo.