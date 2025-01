Un español de Erasmus en Polonia desmonta un falso mito sobre la universidad: «No sé cómo están…»

Un español en Polonia desmonta un falso mito sobre la universidad, haciendo un Erasmus se ha dado cuenta de algunos elementos que quizás nadie conocía del todo. Algunas partes de España tienen un sistema educativo deficiente, las notas no son buenas en los controles que se realizan en primaria y secundaria, pero poco se habla de la universidad. La última etapa educativa es la de la universidad, por lo que, la preocupación por saber qué pasa en este momento, pasa por tener o no buenos profesionales.

Formar a los futuros ingenieros, farmacéuticos, médicos, abogados o periodistas entre otros, llegan a esta etapa formativa y se lanzan a por una serie de elementos que acaban dando las herramientas que usarán en su etapa profesional. Un Erasmus es uno de los elementos que ayuda a poder abrir la mente con una serie de elementos que son los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Salir fuera de casa también nos ayuda a valorar lo que tenemos dentro, de la mano de una serie de elementos que pueden ser claves. Este joven desmonta un falso mito sobre la universidad.

Un español de Erasmus en Polonia desvela la verdad

Estudiar fuera de España es algo que se permite con la beca Erasmus. Permite continuar la carrera, fuera de nuestro país, con un dinero para sufragar los gastos y un convenio con las universidades que permite no perder tiempo. De esta manera, los alumnos pueden aumentar su formación lejos de su casa, añadiendo idiomas o formas de ver el mundo o hacer.

Tenemos un concepto de la Universidad de fuera de España como mejores de las de nuestro país. La realidad es que en estos últimos años el nivel ha descendido mucho. No se estudia lo mismo, ni de la misma manera, por lo que, quizás hasta ahora nunca hubiéramos tenido en cuenta.

El cambio puede acabar siendo lo que marque una diferencia en todos los sentidos. Esos estudios fuera han servido a este joven para aprender a valorar un poco más lo que hace en nuestro país, en especial cuando descubre que puede incluso tener un nivel superior que los propios estudiantes de Polonia.

Este joven ha hecho exámenes fuera de España y ha descubierto que en nuestro país el nivel es más alto. Por lo que desmonta uno de los mitos más importantes de nuestros tiempos.

El falso mito sobre la universidad cae

En este video viral que ha dado la vuelta a las redes sociales, no ha dudado en dar algunos datos que son claves y que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Estamos ante un cambio de ciclo, no son tan estrictos como hace unos años, sino todo lo contrario.

Tal y como dice este joven en redes sociales: «Aquí la Universidad no se parece en nada a España. Sí que es verdad que en algunas asignaturas te obligan a ir a clase, pero es que la exigencia es mucho menor; Vas a tener menos clases, menos trabajos y mucha más libertad para elegir cuándo ir».

Todo son facilidades en una universidad con mucha menos carga para el alumno, aunque obligan a ir a clase los exámenes son más fáciles y en cierta manera puede ser más accesible para todos. Lo que desmonta el mito que fuera de España se exige más o se estudia más.

Si quieres comprobar en primera persona lo que ha descubierto este hombre en primera persona, no lo dudas, ha llegado el momento de apostar por un tipo de detalle que se convertirá en una excusa más para ir fuera de España. En caso de estar estudiando en la Universidad o un FP podrás optar a estas becas siempre que cumplas unos requisitos que nos explican desde el blog de Santander:

Ser ciudadano de los estados miembro de la Unión Europea, de los países del Área Económica Europea (Islandia, Liechtenstein y Noruega), de Turquía o de la República de Macedonia, o bien tener permiso de residencia o estatus de refugiado en el país en el que se cursan los estudios.

Estar matriculado en el momento de la solicitud y durante la duración del programa en un Grado, Máster o Doctorado que tenga reconocimiento oficial.

Haber superado el primer curso del programa de estudios y el 25% de los créditos ECTS.

Acreditar con un documento oficial el conocimiento del idioma requerido.

Para la selección de participantes en Erasmus+ se tienen en cuenta también los siguientes criterios: