El error que no paras de cometer con tu dinero que te puede salir caro: lo dicen los expertos

Los expertos advierten de que una mala planificación financiera con el dinero puede ser letal, hay un error que se repite una y otra vez y que debemos tener en cuenta. La vida son números, los empezamos a hacer cuando tenemos el primer trabajo, cuando llegan los hijos o cuando vemos que se acerca la jubilación, pero en la mayoría de los casos, solemos hacerlo mal. Es decir, nos equivocamos, una y otra vez, con las finanzas de bandera que no controlamos en ningún momento.

España es uno de los países que va a la deriva financiera, demasiados pagos para las empresas que sobreviven haciendo malabarismos y muchos cambios a nivel interno. Los sueldos nada tienen que ver con lo que cabría esperar de una capacidad a la hora de comprar, que cada vez es menor. Nos cuesta más todo y eso puede tener consecuencias totalmente inesperadas. Por lo que muchos expertos deben aconsejar a sus clientes que den pasos importantes antes de que lleguen a una edad o esas expectativas que uno tiene acabarán rompiéndose en mil pedazos. Cometer este error te puede salir caro.

No paras de cometer este error con tu dinero que puede salirte caro

Las deudas no son buenas. En España parece que nos hemos acostumbrado a depender de los bancos, cuando lo habitual es no hacerlo. El tema de la vivienda se lleva gran parte del sueldo, pero los grandes beneficiarios acaban siendo los bancos, ante una mala planificación o educación financiera.

Para poder tener una casa, hay que aprender y saber ahorrar. Es una máxima que nos puede ahorrar miles de euros. Poner 500 euros en una cuenta cada miembro de la pareja, es decir, 1000 euros, ya nos quitará si somos constantes durante 5 años, 60.000 euros. Es decir, la mitad de la hipoteca o un pico muy elevado.

En algunas partes de España, por ese dinero, tenemos una casa y exige un pequeño sacrificio de 5 años. Es preferible que estar endeudado durante 30 años o más por el mismo importante, del que acabaremos pagando el doble o el triple. Esa idea de que todo el mundo debe tener una hipoteca es muy peligrosa. Con una buena planificación financiera, podemos llegar a los menos de 30.000 euros por la vivienda, que se puede saldar con un préstamo personal y liquidar, en esos 2 años y medio que podríamos tardar en conseguirlo. Unos 7 años deberían ser suficientes para pagar la vivienda.

Lo dicen los expertos

Pasado este tiempo, pueden empezar a llegar los niños, la crianza supone estar preparado para afrontar gastos inesperados. Es en ese momento de la vida donde ahorrar se hace más difícil, pero no es problema si tenemos la casa pagada. Eso sí, tendremos que prepararnos para pagar o ayudar a pagar unos estudios que no son baratos.

Si nada más nacer el niño o niña ponemos 200 euros en una cuenta corriente acabaremos teniendo 43.200 euros cuando cumpla 18 años. Un dinero que servirá para hacer frente a una carrera o al menos para ayudarte a pagarla. Dependiendo de la espacialidad o donde quiera estudiarla, los gastos pueden ser mayores.

Eso sí, en la política financiera más sensata, la inmediatez no existe. No es tan fácil como pedir el dinero, hay que ir haciendo una montaña poco a poco, mes a mes y sin fallar, es algo a lo que quizás no estamos acostumbrados. Pero nuestros padres y abuelos hacían de forma sistemática.

De lo contrario, si pagamos hipoteca durante 30 años nos llegan los gastos de la universidad o el final de la etapa laboral. Con 50 años podemos estar a unos 15 del final del trabajo, pero pendientes de varios préstamos relacionados con la casa o la familia. Un tipo de vida que no invita a la tranquilidad que estaríamos dispuestos a encontrar en ese momento.

Los expertos advierten que esa falta de previsión por lo que está a punto de llegar o lo que tenemos por delante puede ser crucial. Habrá llegado, pues la hora de hacer números y preguntarnos qué podemos hacer, para ahorrar más e invertir en tranquilidad. Pensando en una jubilación que deberemos completar con algunos ingresos extra.

Con un plan de pensiones que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante. Un elemento que se puede convertir en el mejor aliado de unos cambios que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Si hacemos caso de los expertos nos daremos cuenta de todo lo que podemos conseguir en un abrir y cerrar de ojos. Nos espera un futuro financiero mucho mejor con pequeños ajustes a nuestro favor. Así que tendremos que estar listos para dar importantes cambios a partir de ahora.