Los electrodomésticos que jamás deberías tener enchufados si está lloviendo en la calle

Durante una tormenta eléctrica, los picos de voltaje provocados por rayos pueden causar estragos en nuestros electrodomésticos, especialmente si están conectados a la corriente. Si bien la mayoría de las veces no prestamos demasiada atención a estos riesgos, en realidad, los aparatos electrónicos, como ordenadores y televisores, son los más vulnerables durante una tormenta eléctrica. Y aunque existen sistemas de protección como los interruptores de sobrecarga, la mejor manera de evitar daños graves es desconectar los aparatos más sensibles.

El principal peligro proviene de los picos de voltaje, que se producen cuando un rayo impacta en una línea eléctrica o en una antena. Esta energía se transmite a través de las redes eléctricas, y si los dispositivos están conectados, corren el riesgo de sufrir daños irreparables. Si no podemos desconectar todos los aparatos, lo mejor es no usarlos durante la tormenta. Incluso los sistemas de protección pueden no ser suficientes ante una descarga eléctrica demasiado fuerte.

Los electrodomésticos más vulnerables durante una tormenta eléctrica

Es cierto que todos los aparatos conectados a la red eléctrica corren algún riesgo durante una tormenta eléctrica, pero hay tres en particular que necesitan especial atención: los ordenadores, los televisores y los dispositivos que están conectados a antenas o cables externos.

Ordenadores

Los ordenadores, tanto de escritorio como portátiles, son dispositivos muy sensibles a los picos de voltaje. Estos equipos contienen circuitos internos delicados que se pueden dañar con una sobrecarga. Un rayo puede liberar una cantidad increíble de energía que viaja por las líneas eléctricas y, si el ordenador está conectado en ese momento, los resultados pueden ser catastróficos. En el caso de los ordenadores de escritorio, el riesgo es aún mayor porque, por lo general, están conectados a través de cables más largos, lo que aumenta la probabilidad de que la corriente fluya directamente hacia ellos.

Televisores

Los televisores modernos son más susceptibles a los daños causados por rayos que los modelos más antiguos. Esto se debe a sus circuitos internos complejos y pantallas de alta definición, que son muy sensibles a los cambios bruscos de energía. Además, los televisores que están conectados a antenas sin protección son mucho más vulnerables. Si un rayo impacta contra una antena sin protección adecuada, la electricidad puede viajar directamente a través de ella hasta el televisor, causando daños significativos a los circuitos del dispositivo. Lo ideal es desconectar el televisor durante una tormenta eléctrica.

Electrodomésticos con antenas o cables externos

Los dispositivos conectados a antenas o cables externos también son susceptibles a sufrir daños en caso de tormentas eléctricas. Esto incluye routers, sistemas de sonido o cualquier aparato que tenga conexiones externas. Aunque estos dispositivos suelen ser más pequeños y parecer menos vulnerables que un ordenador o un televisor, la realidad es que un rayo puede afectar su funcionamiento, ya que los cables actúan como una vía directa para que la energía del rayo entre en el dispositivo.

Recomendaciones generales

Si bien desconectar los aparatos es la opción más segura durante una tormenta eléctrica, no siempre es posible o hacerlo. Aquí hay algunas otras medidas que puedes tomar para proteger los electrodomésticos y dispositivos electrónicos.

Una de las principales vías por las que los rayos entran al hogar es a través de antenas de televisión y otros cables externos. Por lo tanto, lo mejor es desconectar estos cables durante una tormenta. Si no puedes hacerlo de inmediato, asegúrate de que no utilizarlos y que las antenas estén alejadas de la red eléctrica de la vivienda.

Un protector de sobrecarga es un dispositivo que actúa como un escudo para los aparatos. Estos protectores ayudan a desviar la energía extra generada por los picos de voltaje, evitando que llegue a los dispositivos.

Asimismo, en zonas donde las tormentas eléctricas son frecuentes, puede ser una buena idea instalar un sistema de protección contra rayos. Estos sistemas están diseñados para desviar la energía de los rayos hacia el suelo, evitando que entren en la red eléctrica. Aunque no garantizan una protección total, sí ofrecen una capa adicional de seguridad.

Por supuesto, una buena instalación eléctrica con un sistema de puesta a tierra adecuado puede ayudar a proteger tus dispositivos en caso de tormenta eléctrica. La puesta a tierra asegura que la electricidad generada por un rayo se dirija de manera segura hacia el suelo, evitando que cause daños a los aparatos conectados a la red eléctrica.

En definitiva, las tormentas eléctricas pueden ser muy peligrosas para los electrodomésticos y dispositivos electrónicos. Los ordenadores, televisores y dispositivos conectados a antenas externas son los más vulnerables a los picos de voltaje que generan los rayos. La mejor medida para proteger los aparatos es desconectarlos antes de que empiece la tormenta, pero si no es posible, asegúrate de utilizar protectores de sobrecarga y tomar otras medidas. De esta manera, puedes asegurarte de que sigan funcionando sin problemas después de la tormenta.