Dos abuelas asturianas viven solas jugando al parchís en una aldea de montaña con 6 habitantes: «Los nietos ya no quieren venir porque se aburren»

Vivir en una aldea asturiana es gratificante, pero nunca es fácil por culpa del aislamiento. Sin embargo, es todavía más complicado cuando ves cómo el pueblo va perdiendo vida. Eso es exactamente lo que les pasa a Luisa y Milina.

Y es que en Cansinos, Asturias, llegaron a vivir unas 60 personas y ahora no quedan más de seis. Durante una entrevista en el canal de YouTube Hilux_Aventura han contado cómo afrontan el cambio y qué esperan qué ocurra los próximos años.

De hecho, la visita coincidió con unos días en los que también está una nieta, que viene de Oviedo. Mientras ven cómo su aldea cambia, siguen jugando al parchís, disfrutando del café y hablando con los pocos vecinos que quedan en cuatro casas.

Dos abuelas asturianas confiesan su miedo a que su pueblo desaparezca

En el vídeo publicado por el canal de YouTube Hilux_Ventura, ambas han confesado el contraste entre las viviendas que todavía se cuidan y aquellas donde la vegetación empieza a cerrar los accesos.

Y es que vivir en una aldea despoblada también tiene cosas negativas. «Esto está terminándose porque aquí no viene nadie», ha lamentado una de ellas al hablar del futuro del pueblo.

Su preocupación tiene que ver con lo que sucede dentro de las familias: «Los hijos cada uno ya tiene su vida. Los nietos ya no quieren venir para aquí porque se aburren. No tienen amigos porque todos marcharon».

En el mejor de los casos, algunas casas reciben visitas durante las vacaciones, pero quedan vacías buena parte del año. En el peor, directamente han sido abandonadas.

En todo caso, ellas no quieren seguir viviendo en el pueblo por no tener alternativa, sino porque aman la vida rural. Por ejemplo, Milina trabajó en Oviedo, primero en una casa y después en la cocina de una residencia geriátrica.

Cómo se entretienen dos abuelas en una aldea asturiana sin casi habitantes

Luisa dedica buena parte de su tiempo a las plantas y a limpiar los caminos. Durante el paseo, Milina ha contado que va arrancando la maleza que encuentra, mientras señala las flores que adornan el entorno de su casa. En el huerto hay cebollas que también ha ayudado a plantar la niña.

De hecho, la visita de su nieta también demuestra uno de los problemas de los pueblos, la falta de niños. A ella lo que más le gusta es jugar con su amigo Pablo, pero él sólo viene de visita y vive en Zaragoza.

De todas maneras, los mayores siguen encontrando formas de divertirse. Por ejemplo, ellas juegan al parchís con otra vecina de 88 años. Además, hacen una comida anual para no perder el contacto.

Los problemas diarios de vivir en un pequeño pueblo asturiano

Al recordar su infancia, han explicado que el mantenimiento del pueblo formaba parte de las tareas compartidas. Los vecinos se reunían para arreglar los caminos y, cuando una familia terminaba de recoger la hierba, ayudaba a las demás.

Ahora con sólo seis habitantes, y la mayoría muy mayores, mantener esas tareas es cada vez más difíciles. Los caminos son estrechos y más de uno necesita una reparación.

Por todo eso, han caído en el convencimiento de que cuando ellas falten no habrá una generación que mantenga viva la aldea.