Una aldea privada en Asturias por 690.000 euros
La propiedad, conocida como Lantero, suma más de 600 metros cuadrados construidos distribuidos en dos viviendas
En el occidente de Asturias ha salido al mercado una propiedad prácticamente única en España: una aldea privada con 6,3 hectáreas de terreno y acceso directo al río Navia por 690.000 euros. Ubicada en la parroquia de Serandinas y comercializada en Idealista, la finca reúne patrimonio, naturaleza y potencial de revalorización en un único activo por debajo de los 700.000 euros, una cifra poco habitual para este tipo de conjuntos completos.
Una finca con más de 600 m² construidos
La propiedad, conocida como Lantero, suma más de 600 metros cuadrados construidos distribuidos en dos viviendas, dos hórreos tradicionales y una ermita dedicada a San Ramón. Dispone además de embarcadero propio, un elemento diferencial que refuerza su atractivo y su vinculación directa con el río Navia.
Las edificaciones están levantadas en piedra, con cubiertas de madera y pizarra, siguiendo la arquitectura tradicional asturiana. Este tipo de construcción, ligada históricamente a la autosuficiencia rural, destaca por su robustez y por su integración en el entorno natural.
Habitadas hasta principios de siglo, las viviendas fueron durante décadas el eje de una economía basada en la agricultura, la ganadería y la pesca, lo que añade valor histórico y cultural al conjunto.
Para rehabilitar y adaptar a nuevos usos
El activo se encuentra para rehabilitar, un factor clave desde el punto de vista inmobiliario. La necesidad de reforma ofrece margen para rediseñar espacios, actualizar instalaciones y adaptar la aldea a nuevos proyectos, incrementando así su potencial de reposicionamiento.
La amplitud de la parcela y la superficie construida permiten plantear distintos enfoques, desde residencia privada en plena naturaleza hasta iniciativa vinculada al turismo rural, siempre bajo el atractivo de un enclave exclusivo y con identidad propia.
Naturaleza, privacidad y ubicación estratégica
El entorno es uno de los principales argumentos de venta. La finca está rodeada de vegetación autóctona, como castaños, acebos y frutales, en un paisaje característico del occidente asturiano. Además, se sitúa cerca de enclaves reconocidos como el Embalse de Arbón y las Cascadas de Oneta, que refuerzan el interés turístico de la zona.
El acceso, posible por vía fluvial o mediante pista forestal desde Villayón, contribuye a preservar la privacidad y la sensación de aislamiento, un valor cada vez más demandado por compradores que priorizan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.
En un contexto de creciente interés por activos singulares y entornos rurales con historia, la salida al mercado de esta aldea privada en Asturias por menos de 700.000 euros pone el foco en un segmento inmobiliario escaso, exclusivo y con recorrido.