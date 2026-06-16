Una aldea privada en Asturias por 690.000 euros

En el occidente de Asturias ha salido al mercado una propiedad prácticamente única en España: una aldea privada con 6,3 hectáreas de terreno y acceso directo al río Navia por 690.000 euros. Ubicada en la parroquia de Serandinas y comercializada en Idealista, la finca reúne patrimonio, naturaleza y potencial de revalorización en un único activo por debajo de los 700.000 euros, una cifra poco habitual para este tipo de conjuntos completos.

Una finca con más de 600 m² construidos

La propiedad, conocida como Lantero, suma más de 600 metros cuadrados construidos distribuidos en dos viviendas, dos hórreos tradicionales y una ermita dedicada a San Ramón. Dispone además de embarcadero propio, un elemento diferencial que refuerza su atractivo y su vinculación directa con el río Navia.

Las edificaciones están levantadas en piedra, con cubiertas de madera y pizarra, siguiendo la arquitectura tradicional asturiana. Este tipo de construcción, ligada históricamente a la autosuficiencia rural, destaca por su robustez y por su integración en el entorno natural.

Habitadas hasta principios de siglo, las viviendas fueron durante décadas el eje de una economía basada en la agricultura, la ganadería y la pesca, lo que añade valor histórico y cultural al conjunto.

Para rehabilitar y adaptar a nuevos usos

El activo se encuentra para rehabilitar, un factor clave desde el punto de vista inmobiliario. La necesidad de reforma ofrece margen para rediseñar espacios, actualizar instalaciones y adaptar la aldea a nuevos proyectos, incrementando así su potencial de reposicionamiento.

La amplitud de la parcela y la superficie construida permiten plantear distintos enfoques, desde residencia privada en plena naturaleza hasta iniciativa vinculada al turismo rural, siempre bajo el atractivo de un enclave exclusivo y con identidad propia.

Naturaleza, privacidad y ubicación estratégica

El entorno es uno de los principales argumentos de venta. La finca está rodeada de vegetación autóctona, como castaños, acebos y frutales, en un paisaje característico del occidente asturiano. Además, se sitúa cerca de enclaves reconocidos como el Embalse de Arbón y las Cascadas de Oneta, que refuerzan el interés turístico de la zona.

El acceso, posible por vía fluvial o mediante pista forestal desde Villayón, contribuye a preservar la privacidad y la sensación de aislamiento, un valor cada vez más demandado por compradores que priorizan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza.

En un contexto de creciente interés por activos singulares y entornos rurales con historia, la salida al mercado de esta aldea privada en Asturias por menos de 700.000 euros pone el foco en un segmento inmobiliario escaso, exclusivo y con recorrido.