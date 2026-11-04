Dónde poner un vaso con agua y sal en noviembre de 2026 para atraer abundancia, según el Feng Shui

El feng shui ampara diferentes métodos para armonizar las estancias del hogar. Uno de ellos supone una simple costumbre que consiste en poner un vaso lleno de agua con sal en un punto cualquiera de la vivienda durante noviembre de 2026, como un ritual simbólico para renovar energías y estar listo para el final del año.

En esta creencia, la sal se asocia con la purificación, mientras que el agua representa la fluidez y el movimiento. El envase transparente, por su parte, se relaciona con la claridad y el orden. La abundancia deseada no se limita únicamente al dinero, sino también a la calma en el hogar, el bienestar y la estabilidad familiar.

El sector donde se recomienda colocar el vaso

Según varias corrientes del Feng Shui, el lugar más apropiado para colocar el vaso es el sector sureste de la casa, una zona que el mapa energético Bagua vincula con el crecimiento y la riqueza. Para dar con esa localización, se puede usar una brújula y optar por una superficie lisa, limpia y con espacio libre alrededor.

El objetivo es colocar el vaso en un lugar seguro, donde se pueda dejar el mes entero sin moverlo y no tenga interferencias con actividades rutinarias. Mantener un ambiente ordenado también forma parte de las creencias del feng shui. También se puede apostar por otras zonas, como la próxima a la puerta principal, que es el punto de ingreso de energía, o la estancia destinada al trabajo o estudio.

Este acto simbólico puede simbolizar un recordatorio de los propósitos personales y económicos que se desean conseguir antes de que acabe este año. Hablamos de unas costumbres milenarias asociadas a creencias simbólicas, por lo que no hay respaldo científico de que poner un vaso con agua y sal en una zona determinada atraiga prosperidad económica o bienestar personal.

Cómo llevar a cabo el ritual

Para llevar a cabo esta práctica es necesario un vaso de vidrio limpio y transparente, agua y sal gruesa. El primer paso es colocar una cuantiosa cantidad de sal en el fondo del vaso. Acto seguido, se añade agua lentamente, sin llenar el recipiente, y se deja en el lugar elegido.

Aquellos que siguen esta tradición suelen dejar la mezcla sin tocarla durante varios días. Se sugiere renovar el contenido cada una o dos semanas, antes en caso de que el agua se enturbie, se evapore o aparezcan residuos. En caso de cambiar la mezcla, se debe tirarla, lavar bien el vaso y volver a realizar el procedimiento.

Entre los lugares que se deben evitar se encuentran el baño y el suelo. El primero, por ser una zona con mucha humedad y cambios de temperatura. El segundo, para evitar golpear el vaso, que se rompa y que el agua empape el suelo y tener que volver a repetir el proceso. También debe mantenerse fuera del alcance de los niños y las mascotas.