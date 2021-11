Este 2 de noviembre se celebra el día de los santos difuntos, una conmemoración que se celebra según el origen de la iglesia católica y que tiene lugar en memoria de los fallecidos. No debe confundirse con el día de todos los santos, aunque muchas personas creen que es lo mismo o bien no lo celebran porque realmente no hay tanta tradición en ello.

Esta celebración, que no es día festivo, a diferencia del 1 de noviembre el de todos los santos cuando sí es festivo en España y en muchos otros lugares del mundo, se basa en la doctrina de un recuerdo que la Iglesia hace en favor de todos los que han muerto en este mundo pero aún no pueden gozar de la presencia de Dios, porque están purificando, en el purgatorio.

Así, los creyentes ofrecen sus oraciones y la misa para que los fieles difuntos de la Iglesia purgante terminen esta etapa. Su origen se cree que fue instaurado por el monje benedictino San Odilón de Francia.

No confundir con el 1 de noviembre Día de Todos los Santos

Mientras que durante el día 1 de noviembre se conmemora la fiesta en nombre de aquellos no tienen un santo o un día asignado, el 2 día de los Santos Difuntos tiene lugar para orar a los fieles que han acabado su vida terrenal, y como hemos dicho están todavía en el Purgatorio.

En este día, y en diferentes países, se suele ir al cementerio para velar por las personas fallecidas, pero, por ejemplo, en España es algo que se hace durante la jornada del 1 de noviembre.

Tradiciones de este día en España

Aunque es el día 1 de noviembre cuando se venera a los muertos, en determinadas comunidades es tradición que también en este día 2 se vaya al cementerio. En el caso de las islas Canarias hay tradición, como el Día de Finaos o Finados, y la noche del 1 al 2 de noviembre, muchos familiares se reúnen para velar a los muertos. También se comen diversos frutos, aunque la tradición se ha pasado al 31 de octubre y 1 de noviembre, como en muchos otros lugares de España.

Es en diversos países de Sudamérica donde se vive esta jornada con mucho más fervor. Además de España, otros lugares donde se celebra son en Argentina, México, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Francia, Guatemala, Panamá o Perú, entre otros.