Los destinos a los que irás en 20224 por su fantástica relación calidad precio, según Lonely Planet

Ya queda menos para dejar de lado 2023. Entraremos en un nuevo año donde tendremos ganas de viajar. Y nada mejor que hacerlo a destinos que destacan por su buena relación calidad precio.

Así que ves haciendo tu lista de deseos porque el año que viene toca viajar. Y lo harás por menos precio. Anota estos destinos.

Destinos a los que irás en 20224 por su buena relación calidad precio

Polonia

Aunque menos desconocida por el viajero, resulta que en Polonia hay mucho que descubrir y además es un viaje más barato que otros. Muchas personas van a Varsovia, pero lo cierto es que todo el país es fantástico por sus diversos paisajes. Se recomienda ir a diversos parques como el de Białowieża, patrimonio de la Unesco.

Normandía

Nos vamos a Francia y aunque el país tiene fama de caro siempre hay rincones donde descubrir novedades por menos precio.

Hay zonas rurales con fascinante arquitectura medieval normanda que explorar. Y zonas para admirar edificios románicos, góticos… como catedrales, abadías y otros. Además hay playas como la de Sainte-Marie-du-Mont, y el famoso Mont Saint-Michel, situado en la bahía del mismo nombre y limítrofe entre Normandía y Bretaña, que es sin duda eje central turístico de la región.

Nicaragua

Lonely Planet destaca otros destinos algo más lejanos. Es el caso de Nicaragua, que en Centroamérica, aporta gran belleza por sus paisajes bien diferentes. La verdad es que siempre atrapa a todos lo que lo visitan una vez en la vida. hay que ir a sus diversos parques y zonas naturales porque son incomparables, cuenta con nada menos que 78 reservas naturales. Y como pasa en otros países cercanos, no gastarán demasiado en el viaje y especialmente la estancia.

Egipto

Si siempre has querido ir a este país y no has tenido oportunidad, durante 2024 será el momento. Su moneda cada vez tiene menos fuerza y esto hace que aumente el turismo.

Ya sabrás que las pirámides son las protagonistas. Algunos tours son más caros pero en general se puede visitar sin gastar mucho. El Nilo nos espera, las tumbas de las momias, una cultura bien distinta y sus diversos modelos, como el Gran Museo Egipcio.

Está claro que hay muchos otros destinos que no te puedes perder, desde Europa, más lejos, islas, y sobre todo, especialmente alrededor de España siempre puedes hacer recorridos para viajar durante todo el año. Pues verás que para los turistas suele ser más caro pero para locales muchas veces no.