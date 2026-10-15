Descubre el Altar de los Muertos 2026 en Madrid: Consulta aquí las fechas, horarios y cómo conseguir tus entradas

Madrid se llena un año más de flores, colores y tradición mexicana con la exposición del Altar de Muertos 2026 impulsada por la Fundación Casa de México. Esta experiencia es una de las más populares y vuelve con una propuesta que promete emocionar a sus visitantes de manera gratuita.

La novena edición de esta celebración estará disponible desde el 2 de octubre hasta el 8 de noviembre y se convertirá en uno de los planes culturales más llamativos de este otoño madrileño.

¿Cómo es el Altar de Muertos de 2026?

Este año 2026, el Altar de Muertos rendirá homenaje al compositor mexicano Agustín Lara, conocido como el Flaco de Oro. Al mismo tiempo, la preparación y el montaje de este escenario ha sido diseñado por Beatriz Redo, recreando un cementerio tradicional de Michoacán con flores de cempasúchil, velas, calaveras y ofrendas que simbolizan el encuentro entre los vivos y sus seres querido fallecidos.

Por otro lado, la música que acompañará la tradicional velada será característica para poder emprender el significado profundo de una de las tradiciones más significativas de México.

La tradición y materiales

Dentro de la tradición mexicana el papel picado, la cartonería y la técnica de la hojalata repujada se utiliza para elaborarlo. Así que, cualquier persona puede realizar un altar en su casa como el representado por la Fundación Casa de México en Madrid e incluso, en su propia página web detallan el paso a paso de la elaboración.

Las fechas y los horarios

La exposición se sitúa en la Fundación Casa de México en España, con ubicación exacta en la calle Alberto Aguilera, 20, en Madrid. Los horarios de acceso libre no necesitan reserva previa de la entrada y son los siguientes:

Lunes: de 10:00 a 18:45 horas.

Martes a viernes: de 10:00 a 13:45 horas.

Sábados y domingos: de 10:00 a 12:30 horas.

Además, las visitas guiadas tendrán lugar de martes a viernes, de 14:00 a 20:30 horas; los sábados de 13:00 a 20:30 horas; y los domingos de 13:00 a 18:30 horas.

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¿Cómo te puedes hacer con una de las entradas gratuitas?

Aquellas personas que quieran hacerse con una entrada gratuita podrán hacerlo, ya que la entrada de por sí al altar es completamente gratuita. Aunque, quienes deseen hacer una visita guiada tendrán que reservar previamente y para conseguirla será necesaria la suscripción al boletín de la Fundación Casa de México.

Además, cada viernes se envía un enlace con las fechas y horarios disponibles para reservar. Las plazas se habilitan semanalmente y están sujetas a disponibilidad. A su vez, existe la posibilidad de acceder sin reserva a través de la fila, basándose en el aforo.

Por lo tanto, toda la información y las reservas podrán consultarse y realizarse en la página web oficial de Casa de México y será una gran oportunidad para descubrir cómo es una de las tradiciones mexicanas más destacadas de esta época del año sin salir de Madrid.