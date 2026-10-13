El plan cultural del otoño está en los museos de Madrid y estas son las citas imprescindibles de octubre

Madrid es una de las grandes capitales europeas del arte. Culturalmente, la ciudad está plagada de paradas donde movimientos clásicos y nuevos líderes de las vanguardias artísticas conviven en diferentes entidades. Más allá de sus colecciones, estos museos conceden al público la posibilidad de recorrer sus obras a través de recorridos temáticos, actividades y charlas que te permiten acercarte un poco más a la historia artística de la ciudad. Y no solo eso, también ceden espacios a abrir el diálogo cultural con exposiciones temporales, que brindan la oportunidad de conocer a nuevos artistas. Estas son las propuestas que puedes descubrir este mes, tanto si eres amante del arte como si quieres explorar nuevas formas de conocer la riqueza de Madrid.

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

¿Alguna vez te has preguntado cómo se hace una colección de arte? Ir adquiriendo poco a poco las piezas, estructurar las colecciones con cierta lógica… Esta acción de búsqueda de artistas y colecciones se ha abierto al público en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza a través de la Colección Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza. Si lo normal es ver expuestas las colecciones acabadas, esta va creciendo poco a poco a medida que los mecenas Borja y Blanca van adquiriendo nuevas piezas.

Ahora, han añadido un nuevo exponente a su colección, por eso, en el Palacio de Villahermosa, la colección de Carmen Thyssen convive con muestras temporales que han dado la bienvenida a nuevos nombres para despedir el año. Una de ellas es la exposición Kenny Scharf, con piezas de uno de los artistas referentes del movimiento artístico East Village de Nueva York en la década de 1980 y pionero del arte urbano contemporáneo. Inaugurada el pasado 29 de septiembre los cuadros del artista podrán visitarse hasta el 17 de enero de 2027.

El artista Seba Calfuqueo llega por primera vez a Europa con su muestra Cautín, una serie de obras que plasman la historia de este río chileno. La exposición podrá visitarse hasta el 17 de enero. Además, dentro de las exposiciones temporales del una de las más especiales es Thyssen, Mauritshuis ♥ Thyssen-Bornemisza, que ha supuesto el intercambio de ambas entidades de veinticinco obras. Lo que podrás ver son obras maestras de los Países Bajos del siglo XVII y estará disponible hasta el 10 de enero.

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Un poco más durará la exposición El universo freudiano de Dalí, que muestra una selección de obras en las que el artista se dejó influir por los escritos de Sigmund Freud, determinantes para su momento método paranoico-crítico. Esta exposición podrá visitarse hasta el 24 de enero.

Museo del Prado

El Museo del Prado dispone de diferentes actividades para poder visitar el museo y disfrutarlo de forma más lúdica. Muchas de ellas, como el recorrido por los cartones de Goya o las visitas guiadas a la Bóveda de Luca Giordano en el Casón del Buen Retiro forman parte de su programación anual, y una sola visita a su página web puede llevarte a descubrirlas. Pero este mes, el museo ha dado la bienvenida a nuevas actividades.

Los días 14 y 17 de octubre el ciclo de conferencias Filósofos antiguos en la pintura barroca propone acercarse a la filosofía de la Antigüedad a través de las obras de arte del Barroco. Todos los jueves a las 11.30 y 16.15 h, Cristina de Suecia, pasión por la escultura recaba una colección de más de cuatrocientos años de una reina apasionada por la escultura.

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Si quieres profundizar más en su pasión por este arte, Theodor Kallifatides conversará con el periodista Xavi Ayén sobre esta figura el próximo 16 de octubre. Hay muchas de las obras del museo que cuentan grandes historias. Este mes, se han inaugurado dos recorridos que proponen descubrir muchas de ellas. Escápate si puedes propone una visita por todas las obras donde los artistas trataron de representar personajes huyendo.

Museo Lázaro Gadiano

El Museo Lázaro Gadiano tiene EL plan para visitar sus colecciones: una copita de vino y una visita guiada. La experiencia comienza recorriendo todas esas obras que tienen que ver con la filosofía y el arte de la enología y culminan en los jardines con una cata de vino elaborado con Bodegas Enate. Este mes la fecha elegida para esta actividad es el día 16 de octubre, y las entradas son limitadas. Fuera, el los jardines, todavía se mantiene la exposición temporal Entre la retícula y la vida, creada con Arte Madrid con motivo de la Apertura Madrid Gallery Weekend. Estará hasta el 15 de noviembre y acoge trece artistas iberoamericanos.

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Ese mismo día, el museo celebra la cuarta edición del Día Garcilaso, un homenaje al poeta donde un hilo poético y musical que recorre el Renacimiento del Siglo de Oro y la Generación del 27. Todo con obras clásicas representadas en directo por Andrea Castro (mezzosoprano) y la guitarrista Ana Sánchez, actuaciones, lecturas y demás estaciones.

Museo Reina Sofía

Con motivo del centenario del fallecimiento de Manolo Millares, el museo trajo una única pieza de este artista canario, conocido por su papel en el informalismo y por ser una figura fundamental de la pintura española de la segunda mitad del siglo XX. La obra en si muestra una reflexión del artista sobre los regímenes totalitarios, plasmando una cruda reflexión sobre sus vivencias durante el franquismo. Esta pieza podrá observarse hasta el 16 de febrero del próximo año.

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El Museo Reina Sofía, además, acoge la obra visual de la artista Eli Cortiñas, The Most Given of Givens. No es una experiencia, corriente, sino una muestra audiovisual que nos adentra un poco más en el trabajo de la artista. La exposición de arte contemporáneo que reflexiona sobre cómo las imágenes, el cine, los museos y las nuevas tecnologías influyen en nuestra manera de entender el mundo. La exposición podrá visitarse en el espacio 1 del Edificio Sabatini hasta el 8 de marzo.

Y una de las exposiciones anuales que ha acogido este museo y que se despedirá a inicios del año que viene es la colección de Andrea Canepa. Con el Palacio de Cristal como escenario de la muestra, pone en valor los rituales y la memoria de su país, Perú. Por ello, la exposición representa fardos funerarios de la cultura precolombina de Paracas.