La curiosa expresión valenciana que desconcierta a toda España: sirve para una lluvia o para un borracho

En España tenemos refranes para casi cualquier situación, pero en Valencia también podemos decir que tenemos una expresión única, para casi cualquier contexto.

Fuera de la Comunidad Valenciana muchas veces no son capaces de entendernos y no es culpa del valenciano. Porque en nuestras tierras aquí la gente no se moja cuando llueve, sino que se chopa.

Quizás en la terreta no tengamos ni la menor idea de qué es el chirimiri ni estemos familiarizados con que llueva 200 días al año. Sin embargo, sabemos perfectamente qué es una buena tormenta.

La expresión valenciana que no equivale exactamente a mojarse

La gota fría en Valencia ha provocado que generaciones y generaciones sepan perfectamente cuál es la sensación que se vive cuando, sin previo a viso, descarga sobre ti una gran tormenta.

Los valencianos no estamos acostumbrados a la lluvia, por lo que la ciudad se convierte en una auténtica jungla cada vez que caen cuatro gotas.

Por supuesto, siempre nos pilla sin botas de agua, sin ropa adecuada y sin un mísero paraguas.

Por eso, hacía falta una palabra en castellano, para describir esa sensación de ir calado hasta los huesos. Los valencianos encontramos la mejor alternativa en choparse.

Mojarse no capta exactamente la esencia de dicha palabra. Cuando alguien se chopa es que no queda ni un solo centímetro de su cuerpo sin cubrir de agua.

¿Cuál es el origen de la palabra ‘choparse’?

Si buscamos una literalidad, la palabra chopar es una traducción no reconocida por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) de la palabra valenciana xopar, que literalmente significa mojarse.

Si buscas un origen etimológico, este verbo viene del latín vulgar suppare, que también significa empaparse o humedecerse profundamente.

El problema es que al no estar reconocida en castellano, la gente de fuera de Valencia sigue sorprendiéndose cuando escuchan esta palabra, por mucho que para nosotros sea común.

De hecho, la realidad es que cuando la usamos en castellano tiene un significado más superlativo. Por ejemplo, si a alguien se le ha caído un vaso de agua en el pie, se habrá mojado.

Sin embargo, si se acaba de caer en una piscina, un valenciano tendrá claro que lo que ha hecho es choparse entero.

Otros significados de la expresión valenciana que nadie entiende

Choparse se utiliza en Valencia generalmente, para la lluvia. Sin embargo, es aplicable a casi cualquier fluido.

Por ejemplo, si te tiran un cubo de agua a la cabeza también te habrás chopado. Y si acabas de correr una maratón y vienes sudado, habrás dejado la ropa chopada.

Lo más curioso es que el tiempo ha generado otras acepciones más llamativas. La mejor de toda es choparse como sinónimo de haberse tomado cinco o seis copas de más. Es decir, como equivalente a ir hasta las cejas.