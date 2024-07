Es la cueva más letal del mundo: todo lo que entra, muere

A unos 80 kilómetros al norte de San José, la capital de Costa Rica, se encuentra un misterio natural conocido como la «Cueva de la Muerte». Situada cerca del centro recreativo turístico de Recreo Verde, en un paraíso natural famoso por sus aguas termo minerales, esta cueva se ha convertido en un extraño atractivo turístico. La cueva es mortal debido a las altas concentraciones de dióxido de carbono (CO2) en su interior. El CO2, que es más pesado que el aire, se acumula en el fondo de la cueva, creando un ambiente donde el oxígeno es prácticamente inexistente. Los niveles de CO2 son tan elevados que provocan la pérdida de conocimiento y la muerte rápida por asfixia en cualquier criatura que se atreva a entrar.

Este fenómeno natural fue descubierto por tribus indígenas, quienes notaron la ausencia de vida alrededor de la cueva y crearon leyendas acerca de espíritus malignos. En el siglo XX, varios equipos de científicos empezaron a investigar este fenómeno, y descubrieron que la cueva emite aproximadamente 30 kilogramos de dióxido de carbono por hora, una cantidad comparable a las emisiones de un coche que recorre 256 kilómetros. Esta emisión probablemente proviene de filtraciones volcánicas, aunque el origen exacto del gas continúa siendo un misterio a pesar de los numerosos estudios que se han realizado. La estructura única de la cueva y su ventilación natural limitada permiten que los gases tóxicos permanezcan concentrados en su interior.

Cabe destacar que la «Cueva de la Muerte» de Costa Rica no es la única de su tipo. La cueva Movile en Rumanía, descubierta en el año 1986, tiene una atmósfera rica en dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, y apenas hay oxígeno en su interior. Por otro lado, en Sicilia, la cueva Carburangeli presenta altos niveles de dióxido de carbono debido a la actividad volcánica.

