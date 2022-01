Una buena copa de brandy o whisky es, para muchos, un placer para darse en momentos especiales , quizás para relajarse después de un día ajetreado. Pero, ¿sabemos realmente cómo distinguir uno de otro? ¿Cuál es la diferencia entre whisky y brandy?.

La diferencia entre whisky y brandy

Si, de hecho, para un abstemio no hay diferencias, sucede que incluso los amantes del alcohol consideran que las dos bebidas son equivalentes . En realidad, no lo son en absoluto dado que por un lado no tienen los mismos ingredientes y por otro, el proceso de elaboración de ambos, es distinto. Veamos entonces todas las indicaciones para reconocer , y apreciar, el whisky y el brandy en el mejor de los casos.

Y comenzamos por los ingredientes, ya que el whisky se obtiene del procesamiento de diferentes cereales , entre los que el más utilizado es la cebada. Por otro lado, la producción de brandy que se obtiene de cualquier fruta que produzca una base azucarada es muy diferente. En concreto, se utilizan uvas y vinos blancos . Además, incluso el nombre dice mucho sobre su constitución, ya que «brandy» significa «vino quemado».

La segunda diferencia fundamental se refiere al proceso mediante el cual el producto a consumir se obtiene de la materia prima. El whisky proviene de la destilación, mientras que el brandy es el resultado de la fermentación . En el primer caso, de hecho, los cereales se lavan en agua y se mezclan con la levadura; luego, el alcohol que se produce se separa para obtener el destilado y además, otras sustancias también son apartadas de la mezcla para conseguir una bebida más «pura». En el caso del brandy, sin embargo, las frutas utilizadas se dejan fermentar unos días, luego se obtiene la base alcohólica.

A continuación, ambas bebidas se dejan envejecer en barricas de madera , con preferencia por las de roble. Sin embargo, la indicación de la duración del envejecimiento es diferente: para el whisky se indican los años, para el brandy se utilizan letras. En este punto, una vez que la botella ha llegado a nuestros hogares, podemos elegir cómo consumir el preciado néctar.

La manera de tomar whisky y brandy

En cuanto al whisky (cuyo «scoth» es la variante escocesa, la tierra natal de la bebida), generalmente se bebe con agua o gaseosa. El brandy, por otro lado, se bebe a sorbos puro, sin adiciones. Por último, si el whisky se bebe mayoritariamente en compañía, el brandy se suele disfrutar en soledad.