Un constructor hace historia al convertir botellas de plástico en ladrillos de arena; en cinco años construyó casi una docena de casas

Andreas Froese, constructor alemán y fundador de la empresa Eco-Tec, fue el encargado de realizar la gesta histórica de edificar casi una docena de edificios con botellas de plástico convertidas en ladrillos. A través de un innovador método, Froese logró transformar la basura en viviendas al rellenar botellas de plástico con arena compactada, creando «ecoladrillos» altamente resistentes. Este logro sucedió en Honduras, demostrando que los residuos pueden resolver crisis habitacionales.

La idea nació de la necesidad de gestionar una gran acumulación de basura plástica tras grandes celebraciones locales en el país. Froese detectó una oportunidad originada en un problema de miles de botellas desechadas. Estas podían emplearse para combatir la pobreza del país y reducir el deterioro ambiental, generando además empleo genuino en comunidades de bajos recursos.

El proyecto Eco-Tec

La construcción de estos edificios se fundamentó en la idea de rellenar por completo cada botella plástica con arena compactada, haciendo que el envase pierda por completo su elasticidad, volviéndose un bloque macizo prácticamente indestructible. La arena compactada en su interior llega a ser hasta 20 veces más fuerte que los ladrillos convencionales y ofrece un buen aislamiento térmico frente al calor del país.

Mediante este método lograron reducir los costos tradicionales de una obra hasta un 50%, haciendo que la vivienda propia fuese más accesible a economías familiares de bajo presupuesto. Una sola casa promedio construida a través de esta técnica llega a reutilizar miles de botellas de plástico que de otro modo contaminarían vertederos o lagos.

Este tipo de viviendas emula villas mediterráneas decoradas con mosaicos de tapitas de botellas. La técnica ya se aplicó con éxito en cisternas de agua de 3500 litros, iglú de campamento y réplicas de acueductos romanos. Además de viviendas de estilo mediterráneo, la técnica se ha replicado exitosamente para levantar cisternas de agua, tanques, invernaderos y muros comunitarios en distintas partes del mundo.

El impacto social del proyecto

Froese trabajó con educadores sociales y escuelas públicas enseñando a los niños a preparar cemento y colocar las botellas de forma coordinada. Así, los estudiantes aprenden matemática práctica aplicada a la obra y adquieren una herramienta de autosuficiencia clave para el desarrollo local.