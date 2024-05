Conoce 5 estrategias efectivas para salir de las deudas rápidamente

Salir de las deudas rápidamente es posible, es sólo cuestión de ponerse manos a la obra y de empezar a poner fin a este problema. Antes que nada, hay que evitar en la medida de lo posible endeudarse.

No debemos comprar nada que esté fuera de nuestro alcance, viviremos más tranquilos con lo que sí podemos comprar sin problema alguno. Si has caído en la trampa de pedir dinero o de aumentar tu crédito, toma nota de cómo salir de las deudas lo más rápidamente posible. Estas 5 estrategias efectivas te cambiarán la vida.

Las deudas no son necesarias

Endeudarse no es obligatorio. Se puede vivir sin una casa más grande, un coche o un teléfono de último modelo. La realidad de nuestra sociedad es que premia la cultura del hacer lo menos posible o de depender de alguien para poder vivir una vida que nada tiene que ver con la de nuestros padres o abuelos.

Antes se buscaba la forma de ahorrar. Trabajando de extra los fines de semana, acudiendo unas horas más al trabajo para recibir una paga mayor y haciendo más de un sacrificio. Se podían vestir dos años con la misma ropa sin necesidad de comprarse nada cada temporada y no salían cada día a tomarse un café o una cerveza.

Como resultado de su esfuerzo podrían ahorrar lo suficiente como para poder pagar una casa rápidamente. Una pareja que pueda ahorrar 1.000 euros entre los dos, en 5 años puede acabar pagando la mitad de un piso o uno entero, dependiendo del lugar en el que decidan vivir.

Son costumbres que hoy en día, con vacaciones y viajes todo el año, teléfonos que cuestan más que el sueldo de un mes y un coche a precio de un pequeño piso en un pueblo, no se dan. Lo queremos todo y no nos conformamos con menos, ser más que el vecino, acumular una buena cantidad de objetos valiosos, es algo imprescindible.

Para muchos este hecho se convierte en una auténtica pesadilla cuando ven lo que gastan cada mes, empezando por una hipoteca. Sí, el banco te deja dinero, pero debes devolverlo con unos intereses que pueden hasta doblar el precio del piso, si calculas lo que pides y lo que pagarás, quizás te arrepientas de ello. Al igual que las tarjetas que también acaban siendo una pesadilla para muchos. Todo tiene solución y estas estrategias te ayudarán a cambiar de rumbo.

5 estrategias para salir de las deudas

Lo primero que debes hacer es sumar todas las deudas y organizarlas. Mira qué es lo que debes, de impuestos, al banco, con las tarjetas, el coche o con la hipoteca. Un extra de buenas sensaciones puede llegarnos de la mano de un cambio que puede llegar a ser el que marque un antes y un después.

Con los números claros, habremos empezado a solucionar el problema. Una primera parte ya hecha de los deberes, dicen los expertos que conocer el problema ya representa el 50% de la solución, por lo que empezaremos a ver luz al final del túnel y eso es algo que debemos hacer.

Después de tener muy claros los números, empezaremos pagando las deudas más pequeñas. Es decir, si debes 500 euros del teléfono, ve a por este pago, en uno o dos meses puedes liquidarlo. Sigue por las tarjetas y ve aumentando, de esta manera te sentirás bien al poder ya eliminar una deuda tras otra.

Para agilizar el pago de una deuda mayor, dobla la cuota, es decir, si pagas 200 del coche, pon 200 en la cuenta y 200 más para ir amortizando. Así al final del año habrás pagado un poco de más y eso puede ayudarte a acabar con el problema antes de lo que estaba previsto.

Dependiendo de la cantidad de las deudas, habla con el banco y consigue que te las unifique en una sola. Podrás ir pagándola y ganarás en tranquilidad, centrándote en un único problema. Es cuestión de ponerte manos a la obra con la ayuda de un buen gestor que te ayude a ganar en realidad.

Si ves que no puedes pagar, vende y salda deudas. Si te has comprado una casa que realmente no puedes pagar, véndela y busca un piso más pequeño. Lo mismo puedes hacer con el coche, es mejor deshacerse de lo que te cuesta más dinero y realmente no te aporta nada más que deudas a largo plazo.

Vende todo lo que no necesites para ganar dinero y trabaja más para hacerte con ese extra que te puede ayudar a liquidar las deudas que te quedan. Después, serás libre, imagina lo que ganarás en tranquilidad, después de deshacerte de ellas, esa libertad no tiene prisa. Anota estas estrategias y ve a por ellas.