Cómo recuperar un mensaje eliminado de WhatsApp

Un mensaje eliminado de WhatsAspp puede recuperarse fácilmente con un truco que te servirá más de lo que te imaginas. Nos hemos acostumbrado a usar una serie de sistemas de comunicación que se han convertido en esenciales, pero que quizás necesitamos que sean una novedad destacada. Estos elementos que pueden acabar siendo lo que marque un antes y un después, a la hora de usar este sistema que hasta la fecha no hubieras tenido en cuenta. Es hora de ver este mensaje que pensabas que habías perdido para siempre o no sabías que podrías tener.

WhatsApp te permite recuperar un mensaje eliminado

La realidad es que este sistema de comunicación es un elemento del que no podemos prescindir. Ha llegado ese momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar, en ese futuro cuando empezaremos a hacer realidad una serie de detalles claves.

Somos capaces de comunicarnos con más facilidad. Antes de que tuviéramos este sistema de comunicación, la única manera de intercambiar mensajes era pagando por cada SMS. Parece la prehistoria, pero hoy en día, las cosas son muy diferentes.

Es hora de aprovechar cada una de las posibilidades que nos ofrece este WhatsApp que con su llegada cambió para siempre nuestra forma de comunicarnos con el mundo.

Toma nota de cómo recuperar un mensaje eliminado

Hay una forma de recuperar un mensaje eliminado de WhatsApp, algo que parecía imposible, al haberlo borrado, pero que es más fácil de lo que parece. Sólo necesitamos un elemento que acabará marcando la diferencia, una copia de seguridad que es mucho más fácil de poner en práctica de lo que pensábamos.

Este sistema puede ser el que nos cambie la vida, permitiendo leer o escuchar estas palabras que pensábamos que habíamos perdido por completo. Los expertos de Leadsales nos explican que, podemos llevar a buen puerto esta recuperación de una forma excepcional.

Desde tu copia de seguridad

Uno de los métodos más confiables para recuperar mensajes eliminados en WhatsApp Business es utilizando la copia de seguridad. Esta función, disponible tanto en Android como en iPhone, permite restaurar conversaciones siempre que la copia de seguridad en WhatsApp Business haya sido realizada antes de que el mensaje fuera eliminado.

Sigue estos pasos para usar este método:

Realiza una copia de seguridad

Abre WhatsApp y dirígete a los Ajustes o Configuración.

Accede a la sección de Chats y selecciona la opción de copia de seguridad.

Configura la copia para que se guarde únicamente en tu dispositivo, desactivando la opción de almacenar en Google Drive o iCloud si prefieres un control local.

Espera a que se eliminen los mensajes

Mantén la copia de seguridad actualizada hasta que suceda la eliminación. Esto es fundamental para que los mensajes eliminados puedan recuperarse después.

Desinstala y reinstala WhatsApp

Desinstala WhatsApp Business de tu dispositivo.

Descarga nuevamente la aplicación desde Google Play Store o Apple App Store.

Restaura la copia de seguridad

Al abrir WhatsApp después de reinstalarlo, selecciona la opción para restaurar la última copia de seguridad cuando te lo solicite.

Espera que el proceso se complete para ver si los mensajes eliminados se han recuperado.

De esta manera tan sencilla, tendrás acceso a los mensajes que después de guardar la copia de seguridad se han borrado. Es una manera de mantener todo tipo de elementos a buen recaudo. En especial si usamos el WhatsApp para todo o simplemente necesitamos obtener este tipo de elementos o trucos que pueden cambiarnos la vida. Nunca se sabe cuándo tendremos que poner en práctica este importante truco que permite leer mensajes que se han borrado o que quizás no sabíamos que teníamos por delante.