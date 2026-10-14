¿Cómo calentaban los palacios en la Edad Media? Expertos en climatización ponen el ejemplo del sistema de la Alhambra

En la Edad Media, calentar los inmensos salones y las frías estancias de los castillos europeos era un desafío para los trabajadores de los palacios. Uno de los ejemplos que existen en el sur de Europa se sitúa en Granada, más en concreto en la Alhambra de Granada.

El Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada ha lanzado un estudio que revela que la fortaleza cuenta con un microclima propio ideal mediante un equilibrio de su masa, vegetación y corrientes. Otros especialistas como Antonio Peral han explicado técnicamente estructuras como el techo linterna, que son aberturas superiores que evacúan el aire caliente en verano.

Las técnicas para luchar contra las temperaturas

Los expertos han concluido que se empleaban tres técnicas en la Alhambra de Granada para mantener una temperatura agradable durante todo el año. Inspirados en el hipocausto de la antigua Roma, en la zona de los baños termales se calentaba el agua de las calderas de leña para los baños reales por tuberías bajo mármol. A día de hoy, el suelo radiante, se considera la calefacción moderna más eficiente, imitando el mismo principio.

El vapor sobrante de las calderas se conducía por el interior de las paredes y salía por las filtraciones de las yeserías decorativas (como la sala de camas). Los muros de la Alhambra son muy gruesos. Estos muros absorben los rayos del sol durante el día y los liberan lentamente por la noche. La arquitectura moderna copia el mismo principio, empleando materiales de alta densidad para evitar el uso del aire acondicionado y la calefacción eléctrica.

Referente mundial

Siglos después, estos sistemas de regulación de temperatura se consideran una obra maestra en la ingeniería ambiental. No sólo por su eficiencia, sino por su sostenibilidad, debido a que con recursos naturales se consigue paliar las temperaturas extremas.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife mantienen un compromiso firme con el valor de la fortaleza como una ‘infraestructura verde y azul’ que sirve de referencia universal frente al cambio climático y la eficiencia energética actual.