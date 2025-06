Ni Madrid ni Valencia: la ciudad española que nadie quiere visitar y el motivo pone los pelos de punta

España recibe cada año millones de turistas atraídos por su historia, su gastronomía, su clima y su diversidad cultural. Cada ciudad tiene algo especial que ofrecer, y en muchos casos, redescubrirlas a través de los ojos del visitante permite apreciar su belleza desde otra perspectiva. Sin embargo, no todas las urbes gozan del mismo favor. Hay una en concreto que, en lugar de atraer, repele a los viajeros, y lo hace de una forma que ha desatado una auténtica polémica en redes sociales.

Mientras algunas ciudades se consolidan como destinos imprescindibles y auténticas joyas del día a día, otras parecen acumular fama por motivos mucho menos amables. Hay urbes que, lejos de despertar admiración, se convierten en fuente de incomodidad e incluso temor para quienes se aventuran a conocerlas. Determinados factores —desde la inseguridad hasta el aspecto decadente de algunas zonas— convierten lo que debería ser una experiencia enriquecedora en una pesadilla para los visitantes.

La reacción no se ha hecho esperar: los turistas huyen sistemáticamente de esta ciudad, cuya reputación no deja de caer. Y lo más inquietante es que los motivos que se exponen para evitarla ponen los pelos de punta. Este fenómeno no solo ha generado debate en foros y redes sociales, también invita a reflexionar sobre cómo una ciudad puede llegar a convertirse en un símbolo de lo que nadie desea encontrar durante un viaje.

El motivo pone los pelos de punta a los turistas

Los turistas o los habitantes de esta ciudad española, jamás se hubieran imaginado que fuera conocida por algo tan terrible. Cuando pensamos en una ciudad española, sea cualquiera de ella, nos imaginamos buen tiempo y, sobre todo, buena comida, además de una gran experiencia cultural.

Tenemos la suerte de tener ciudades que se han convertido en todo un icono cultural que queremos visitar. De una manera o de otra nos estarán esperando una serie de elementos que pueden convertirse en la mejor opción para una pequeña escapada. Vamos a poder visualizar un destacado cambio de ciclo que puede ser el que marque un antes y un después.

Para los turistas y las personas que viven en ellas, hay ciudades que se han convertido en una auténtica pesadilla. En concreto, hay una ciudad que ha pasado de ser un ejemplo en muchos aspectos a estar perdiendo cada vez más visitantes y habitantes. La ciudad de Barcelona, siguiendo una encuesta en Reddit se ha convertido en un lugar del que los turistas huyen.

Las redes sociales arden ante esta imagen de inseguridad que parece que se percibe con vídeos de robos y bandas organizadas que han acabado sumergiendo algunos barrios o puntos de esta ciudad en el caos.

Esta es la ciudad española que nadie quiere visitar

La realidad es que son muchos los que han dejado de ir a Barcelona, ese punto de encuentro de aquellos que querían mirar cara a cara a un Mediterráneo que se ha convertido en un elemento muy distinto de lo que era. Sin duda alguna, hemos afrontado una serie de circunstancias que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado.

El problema no es sólo de los visitantes, sino que también forma parte de un elemento que debemos tener en cuenta. Por lo que, habrá llegado la hora de poner en posición, algunos detalles que son claves y que quizás hasta ahora no habíamos pensado que nos afectarían.

Esa inseguridad que se plasma en determinadas ciudades será importante que acabe siendo la que marque un antes y un después. No sólo es un problema de los turistas, también de las personas que viven en una ciudad que parece que ha cambiado mucho durante los últimos tiempos.

Desde el portal Catalan News podemos hacernos una idea de la gravedad del problema, siguiendo una encuesta que pone los pelos de punta. Según dicen los barceloneses: «La seguridad sigue siendo la principal preocupación de los residentes de Barcelona, con el 27% citándolo en una encuesta anual realizada por el ayuntamiento. El acceso a la vivienda y al turismo siguen siendo la segunda y tercera preocupación más común, ambas mostrando un aumento significativo desde la encuesta del año pasado. La limpieza, la cuarta preocupación, ha visto una disminución en los últimos años, del 15 % en 2022 al 5 % ahora. Por primera vez en los últimos 15 años, la migración ha entrado en las cinco principales preocupaciones de los residentes de Barcelona».

Siguiendo con la misma fuente: «Además, el 55% de los residentes de Barcelona piensan que la ciudad se ha deteriorado en el último año, un número que se ha mantenido estable en las dos últimas encuestas. Sin embargo, el 48,2 % de las personas encuestadas cree que la capital catalana mejorará. Cuando se trata de la gestión del ayuntamiento, el 47 % de los residentes piensa que es buena y el 36,8 % piensa que es mala. Estos números son lo contrario cuando se trata de la opinión que la gente tiene del gobierno catalán y español».