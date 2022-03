¿Es cierto que a los ratones les gusta el queso?

¿Por qué siempre que vemos una película, especialmente de dibujos animados, y aparece un ratón, este suele ir acompañado de un gran trozo de queso o de hecho desea poder comerlo? ¿Es algo real? ¿A los ratones les gusta el queso? Si lo pensamos un poco, nos daremos cuenta de que tal vez todo sea fantasía dado que principalmente el queso no se encuentra sin más en la naturaleza de modo que no es que sea un alimento de fácil acceso para los roedores, entonces ¿a qué viene que pensemos que a los ratones les gusta tanto el queso?.

Los ratones y su amor por el queso

Los ratones aman el queso o al menos es lo que todos pensamos, pero por lo visto esta idea no es para nada real. Es algo generado por las películas y los dibujos animados. En realidad los ratones no se sienten atraídos por el queso, ni tan siquiera el famoso queso suizo, caracterizado por sus agujeros.

Entonces, ¿Cuáles son los alimentos que atraen a los ratones? Pues en realidad, lo que más le gusta a los ratones son los alimentos más dulces. De hecho, su dieta natural consiste en frutas, semillas, granos y alimentos ricos en azúcar.

Amantes del azúcar

Sin embargo, los ratones son animales omnívoros que, si es necesario, especialmente si viven cerca de los humanos, no desdeñan la carne o incluso los productos lácteos: en algunos casos, en resumen, incluso se puede apreciar un trozo de queso, a pesar de que si queremos buscar un buen cebo para atraparlos, antes que un trozo de queso, es mejor utilizar un cuadradito de chocolate.

Además, como bien sabe cualquiera que haya encontrado la casa «habitada» por estos roedores , a menudo también prueban madera, cables eléctricos, telas e incluso material plástico. Y en caso de necesidad también están dispuestos a comer sus propias heces para sobrevivir. Es cierto, sin embargo, que los ratones beben poco y obtienen el agua que necesitan para sobrevivir directamente de los alimentos que comen.

¿Por qué la creencia del queso?

Sabiendo qué alimentos son los que en realidad gustan a los ratones, sólo nos queda averiguar el porqué de esa representación de estos animales amando grandes trozos de queso en los dibujos. En realidad, no existe una respuesta para esta pregunta. Sin embargo, muchos piensan que se remonta a cómo las personas solían almacenar sus alimentos. Hace años, la gente almacenaba granos en frascos de vidrio y carnes colgadas en lo alto. El queso, por otro lado, estaba en los estantes. Eso lo convirtió en un blanco fácil para los visitantes no deseados de la despensa, incluidos los ratones. Entonces, los ratones comían queso porque no tenían otra cosa que comer, no porque les gustara y con ello que acabaran siendo representados como amantes de este alimento en los dibujos animados.