Bob Dylan (85 años), músico y Premio Nobel de Literatura, sobre el amor: «Lo que tú me has dado hoy vale más de lo que puedo pagar y no importa lo que digan, creo en ti»

Uno de los personajes más influyentes de los años 60 y que marcó un hito histórico al convertirse en el primer cantautor en recibir el Premio Nobel de la Literatura fue Bob Dylan.

Este músico, compositor, cantante y poeta estadounidense fue considerado una de las figuras más influyentes de la música popular global, incluyendo en España, donde fue reconocido con el galardón Fundación Princesa de Asturias en el año 2007.

Famoso por su lírica, donde nos dejó citas como la que vamos a analizar hoy: «Lo que tú me has dado hoy vale más de lo que puedo pagar y, no importa lo que digan, creo en ti».

Significado de la cita

Esta frase proviene de una de las facetas más íntimas y emotivas de Bob Dylan. Proviene de su canción I Believe in You, lanzada en 1979 en su álbum Slow Train Coming.

La interpretación que se le da a la letra de su canción tiene como origen una profunda carga de fe y devoción, que se escribió en una época de búsqueda espiritual del autor. El significado de esta frase se puede interpretar como una declaración de amor incondicional, de lealtad ciega o de gratitud infinita hacia otra persona, independiente de a qué o a quién nos queramos dirigir.

La visión del amor de Bob Dylan se desliga totalmente del típico cliché de Hollywood sobre el amor. Durante su carrera ha interpretado el amor de diversas maneras según la etapa de su vida en que se encontrase.

En sus inicios artísticos mantenía una visión del amor como si fuese un refugio. Un lugar seguro frente a un mundo hostil. En pleno éxito musical, lo trataba como una emoción que le hacía vulnerable. El reconocimiento de que la otra persona te ha entregado algo de valor incalculable.

Al final de su carrera, el amor le suponía traer consigo emociones negativas como el dolor. Reflejado en obras suyas como el álbum Blood on the Tracks.