El aviso de la Guardia Civil sobre el ‘timo del supermercado’: si haces la compra así estás en peligro

En un mundo cada vez más digitalizado, donde las compras online son parte esencial de nuestra rutina, las estafas también se están adaptando a este nuevo escenario. Un fraude particularmente peligroso que ha resurgido recientemente es conocido como el «timo del supermercado». En este tipo de estafa, los delincuentes se aprovechan de la familiaridad y la confianza que los consumidores tienen con sus supermercados habituales, suplantando su identidad para robar información personal y bancaria a través de mensajes falsos.

La Guardia Civil y la Policía Nacional, a través de sus redes sociales, están alertando sobre este fraude, que tiene como objetivo robar los datos personales y bancarios de las víctimas, y se lleva a cabo mediante el envío de mensajes fraudulentos que parecen proceder de supermercados de confianza. El contenido de estos mensajes a menudo incluye promociones irresistibles, sorteos exclusivos o descuentos especiales, lo que hace que la víctima confíe en la oferta. Sin embargo, detrás de estos mensajes se ocultan tácticas de ingeniería social muy bien diseñadas para robar información sensible, como números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito o contraseñas.

Así funciona el ‘timo del supermercado’

El «timo del supermercado» generalmente comienza cuando la víctima recibe un mensaje que parece provenir de un supermercado conocido. Este mensaje puede llegar a través de SMS, correo electrónico o incluso mensajes directos en redes sociales. El contenido del mensaje suele ser muy persuasivo, ofreciendo promociones atractivas o sorteos exclusivos, con la promesa de premios interesantes, como descuentos especiales en productos de la tienda, o incluso la posibilidad de ganar un gran premio, como un coche o un viaje.

El mensaje incluye un enlace que parece llevar a la página web oficial del supermercado, pero en realidad redirige a un sitio web falso. Una vez que la víctima hace clic en el enlace, se le pide que introduzca sus datos personales y bancarios, como el número de tarjeta de crédito o los detalles de su cuenta bancaria. En ocasiones, los estafadores pueden pedir información adicional, como contraseñas, números de seguridad y códigos de verificación, con la excusa de que es necesario para acceder al supuesto sorteo.

Lo más peligroso de este fraude es que la página web falsa está diseñada para imitar perfectamente el aspecto y el funcionamiento del sitio oficial del supermercado. Utilizan los logotipos, colores y el diseño de la tienda para engañar a la víctima y hacerle creer que está en un entorno seguro.

Señales de alerta

Aunque el «timo del supermercado» puede parecer muy convincente, existen varias señales que pueden ayudar a los usuarios a identificarla. La primera pista es la presencia de errores ortográficos o gramaticales en el mensaje. Además, los estafadores suelen usar direcciones de correo electrónico sospechosas que no coinciden con los dominios oficiales de la tienda, o números de teléfono que no están registrados en los canales de atención al cliente del supermercado.

La segunda pista es el enlace incluido en el mensaje. Si el enlace lleva a una página que no tiene el mismo dominio que la página oficial del supermercado, es muy probable que se trate de un intento de estafa. Por ejemplo, un enlace que incluye una combinación de palabras extrañas o un dominio que no tiene relación con la tienda es una señal clara de que el mensaje no es auténtico.

Además, otro detalle a tener en cuenta es que los supermercados legítimos nunca solicitarán información personal ni datos bancarios a través de mensajes o correos electrónicos. Si un mensaje pide este tipo de información, se debe rechazar de inmediato.

Cómo protegerse

La mejor forma de protegerse contra este tipo de estafas es ser cauteloso y consciente de los riesgos que existen en el entorno digital. Si bien los estafadores están mejorando sus métodos de engaño, también hay formas efectivas de evitar ser víctima de un fraude.

En primer lugar, nunca se debe hacer clic en un enlace recibido por SMS o correo electrónico sin verificar su autenticidad. Si el mensaje parece sospechoso, lo mejor es ir directamente al sitio web oficial del supermercado o contactar con ellos por teléfono para asegurarse de que la oferta es real.

Otra medida que recomiendan los expertos en cibserguridad utilizar contraseñas seguras y cambiarlas de manera periódica. Asimismo, nunca se debe compartir información confidencial, como números de tarjeta de crédito o contraseñas.

El «timo del supermercado» es una estafa que aprovecha la confianza de los consumidores, suplantando la identidad de supermercados para robar datos bancarios. Si ya has caído en la trampa, lo primero es contactar urgentemente con tu banco para bloquear las cuentas y evitar que los estafadores hagan transferencias no autorizadas. También es importante avisar a las autoridades para que investiguen el fraude. La prevención es nuestra mejor defensa contra estos fraudes, así que mantente informado y protege siempre tu información.