Así es el misterioso regalo que reciben los trabajadores de Apple cuando llevan 10 años en la empresa

Apple es una de las empresas más importantes de todo el mundo y, según ha compartido un usuario en un vídeo que se ha hecho viral en TikTok, hace un regalo muy curioso a los trabajadores cuando cumplen 10 años en ella. Fundada en el año 1976 de la mano de Steve Jobs, Steve Woznak y Ronald Wayne, actualmente tiene una plantilla de 164.000 empleados a nivel global y su valor supera la barrera de los tres billones de dólares.

El regalo de Apple a sus empleados

Se trata de una estatua de aluminio con el logo de Apple. Ahora bien, no es un aluminio cualquiera, sino aluminio 6.000, el mismo que se utiliza para fabricar el iPhone. Por lo tanto, es un regalo muy especial que los trabajadores reciben con agrado e ilusión.

Se trata de un bloque de aluminio moldeado mediante un corte de diamante, cuyo acabado se ha anodizado para crear una capa protectora. El logo brillante de Apple está fabricada con acero inoxidable.

Cabe señalar que la estatua está personalizada con el nombre del empleado y la fecha de su aniversario. En el interior de la caja también hay una nota de agradecimiento firmada por Tim Cook, el CEO de Apple. ¿Qué te parece el regalo?

La nota de agradecimiento dice así: «Felicidades por alcanzar este hito. El trabajo que has hecho, los retos que has superado y los avances que has hecho posibles son una contribución profunda y duradera a la misión de Apple de mejorar el mundo. En nombre de todos en Apple, gracias por todo lo que aportas a nuestro viaje juntos».

Datos curiosos de Apple

Una de las razones por la que los tres fundadores decidieron llamar Apple a la compañía fue para que apareciera antes que Atari, una de las grandes compañías de videojuegos de la época, en las listas telefónicas, que están ordenadas alfabéticamente.

Ronald Wayne dejó Apple tan solo 12 días después de su creación. Vendió sus acciones a Steve Jobs y Steve Woznak por 800 dólares. Hoy en día valdrían 90.000 millones de dólares, nada más y nada menos.

En 1994, Apple lanzó la primera cámara digital en color para el mercado en estados Unidos. Bautizada como QuickTake 100, fue fabricada por Kodak. Tenía 1 MB de almacenamiento y una resolución de menos de un megapixel.

También en la década de 1990, Apple puso a la venta una línea de ropa que incluía sudaderas, camisetas, sombreros y pantalones. Sin embargo, fue un completo fracaso.