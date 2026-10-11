Arturo Pérez-Reverte, escritor (74 años): «Soy español pero sobre todo mediterráneo»

«Crecí en un puerto, vengo de familia de marinos. El Mediterráneo es mi patria, yo soy español, pero sobre todo soy mediterráneo». La infancia de Arturo Pérez-Reverte transcurrió en un lugar que hoy ha desaparecido por completo y que, además, sólo existió durante unas décadas. Se trata del Valle de Escombreras, un poblado que pasó a la historia por albergar la primera refinería de petróleo de la península ibérica. Durante las décadas de los años 50 y 60, acogió a más de 3.000 habitantes.

«Había allí una refinería de petróleo y, junto a ella, para sus empleados, se desarrollaba un experimento social único en la España de los años 50: trabajadores de distintos niveles, jefes y obreros, vivían en el mismo lugar y compartían con equidad los servicios: comercios, escuela, iglesia, casino, cine, transporte, piscina, instalaciones deportivas…», recuerda.

«Soy español pero sobre todo mediterráneo»

«Había diferencias sociales a la hora de relacionarse, pero los mayores convivían con respeto y los niños nos criábamos juntos, jugábamos juntos, correteábamos en pandilla por aquellos campos, montes y orilla del mar, e íbamos al mismo colegio de primaria. Ahora que somos mayores, quienes seguimos vivos recordamos el lugar como un paraíso: primeros juegos, primeros amores, primeras aventuras. Primeras experiencias de la vida».

Sin embargo, los recuerdos de infancia de Pérez-Reverte no se limitan al poblado del Valle de Escombreras. El mar también ocupó un lugar fundamental en su juventud, gracias a las travesías que realizó tanto en petroleros como a bordo de su propio velero. «Durante 21 años anduve en la isla de los piratas. No era como había creído, diferente, y con lo que me traje pues ahora escribo novelas».

Aunque aquel pueblo desapareció, el escritor conserva intacta su pasión por la aventura y el mar. Los viajes siguen formando parte de su vida, si bien reconoce que se encuentra más cómodo en ciudades con una esencia mediterránea. «Me siento más en casa en un café de Beirut, de Estambul, de Sicilia, de Cartagena o de Túnez, que en Rotterdam, en París, en Londres o en Nueva York».

Para Pérez-Reverte, regresar a los lugares que han marcado la vida de una persona tiene un significado que va más allá de la nostalgia. Es una forma de reencontrarse con los propios orígenes y recuperar aquellas sensaciones que permanecen intactas con el paso del tiempo. Y así lo resume al hablar de ese regreso a los lugares donde fue feliz: «Uno intenta regresar allí donde fue feliz, allí donde proviene, como volver al hogar para morir».

Citas de Arturo Pérez-Reverte