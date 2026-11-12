Rescatada en Finestrat (Alicante) una mujer 24 horas desaparecida, con síntomas de hipotermia y semiinconsciente

Agentes de la Guardia Civil han rescatado en Finestrat (Alicante) a una mujer de 58 años que llevaba 24 horas desaparecida. Los agentes han localizado a la mujer en estado semiinconsciente y con síntomas de hipotermia en un camino rural de difícil acceso, al que es muy complicado llegar a bordo de un vehículo.

La familia de la desaparecida había advertido de su ausencia este pasado miércoles. Y tras intentar localizarla sin éxito, dio parte a la Guardia Civil. De inmediato, una patrulla del Puesto del Instituto Armado en Finestrat (Alicante) se desplazó para hablar con los familiares y recabar información acerca de la desaparecida.

A continuación, comenzaron los trabajos para la localización de la mujer. Los agentes efectuaron gestiones con hospitales, establecieron contactos con otros cuerpos y efectuaron batidas por zonas próximas al lugar donde había desaparecido.

En todo ese dispositivo participaron patrullas de la Guardia Civil de Callosa d’Ensarriá, Finestrat y Villajoyosa. Y, también, personal de la Compañía de Calpe, en la Marina Alta, en Alicante. Además, se activaron medios especializados. Y, entre ellos, un helicóptero del servicio aéreo y guías caninos del servicio cinológico de la Guardia Civil.

La mujer ha sido encontrada en torno a las 08:30 horas de este jueves en un camino rural situado a unos dos kilómetros de la carretera y accesible únicamente a pie. Estaba semiconsciente. Presentaba síntomas de hipotermia. Y ha precisado asistencia sanitaria.

Ante la imposibilidad de acceder a pie ni en vehículo a la zona en que ha sido encontrada la mujer, los agentes han tenido que trasladarla en brazos hasta donde se hallaba el vehículo de la Benemérita. Una vez allí, ha sido llevada hasta una ambulancia, que la ha trasladado hasta el hospital público de Villajoyosa a fin de que fuera objeto del correspondiente reconocimiento médico para evaluar cómo se encontraba.